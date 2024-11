Fonte: Ansa Federica Sciarelli

La puntata del 6 novembre 2024 di Chi l’ha visto? si è concentrata come di consueto sui casi di cronaca: Federica Sciarelli, in apertura, ha voluto parlare di Ahu Daryaei, la ragazza arrestata dopo aver camminato in biancheria intima a Teheran, ponendo una domanda: “Cosa è successo davvero a questa ragazza dopo l’arresto?”. Nel corso della puntata, la Sciarelli ha avuto la possibilità di parlare con Pietro Montanino e Maria Zaccaria, la coppia che era scomparsa in provincia di Caserta. Affrontato anche il caso di Gino Panaiia, il 25enne scomparso ad Halloween.

Chi l’ha visto?, la verità di Pietro Montanino e Maria Zaccaria: la “fuga romantica”

Un caso di cronaca che ha tenuto con il fiato sospeso l’Italia intera, soprattutto per i contorni della vicenda, assolutamente misteriosi e senza alcun senso logico secondo la famiglia, perché Pietro Montanino e Maria Zaccaria si erano allontanati da casa per fare una commissione. “La paura è stata tanta, perché ormai si pensa sempre al peggio”, ha commentato Federica Sciarelli. Ospite in collegamento, c’è proprio la coppia, alla presenza degli avvocati.

La prima a parlare è stata Maria Zaccaria, che ha spiegato cosa è successo negli attimi successivi all’allontanamento da casa: “Io non sapevo assolutamente niente, avevamo appuntamento per andare a vedere una casa. Mio marito ha detto facciamo una passeggiata, parliamo un po’. Passeggiando mi dice: ‘Andiamo via. Andiamo a Napoli a fare una passeggiata’. Avvisiamo anche tua mamma, e lui ha detto: ‘Ho avvisato tutti, gliel’ho detto a mamma, ti vedo un po’ giù'”, una fuga romantica di qualche giorno, insomma, organizzata praticamente all’ultimo secondo dopo il matrimonio, pianificato in pochissimo tempo e senza viaggio di nozze.

Poi Milano, Venezia e, alla fine, Maria Zaccaria si è riconosciuta in televisione, dove c’erano le loro foto. La coppia ha litigato e il primo pensiero è stato di tornare subito a casa dai bimbi. La Sciarelli ha avanzato qualche dubbio: del resto, alla fine c’è pur sempre stato un procurato allarme, e la coppia non sembra sprovveduta, non al punto da “non rispondere al cellulare”. L’avvocato: “Condotta superficiale, ma nessun pericolo”. Dopo quanto successo, Pietro si è rivolto alla sua famiglia e all’Italia intera: “Voglio chiedere scusa a tutti per la preoccupazione, per la situazione che si è creata. Volevo far vivere un momento di gioia a mia moglie”. Al momento c’è comunque un’indagine in corso per fare ulteriore luce sulla vicenda.

La scomparsa di Gino Panaiia

Ci sono ancora tanti, troppi interrogativi su Gino Panaiia, il 25enne scomparso durante la notte di Halloween nel nulla. Nel corso della puntata del 6 novembre 2024 di Chi l’ha visto? sono stati interrogati gli amici e la sorella di Gino. “Non ci convince il racconto di nessuno”, ha spiegato al microfono dell’inviato. “Non capisco perché nessuno l’abbia fermato”.

In base alle testimonianze che sono state raccolte e alle dichiarazioni, Gino avrebbe litigato con la fidanzata e in seguito avrebbe avuto un confronto fuori dal locale con un ragazzo. Poi la telefonata con la fidanzata, all’1.33, in cui però Gino è apparso molto confuso e le ha riferito di trovarsi in mezzo ai campi. Del giovane, sono stati trovati il motorino, il casco, il giubbotto smanicato e il borsello, vicino al Naviglio Paese. Ma di lui non c’è al momento alcuna traccia. Secondo la fidanzata Federica Mastrapasqua, Gino “non aveva problemi, non aveva nemici, andava tutto bene”.