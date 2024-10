Avetrana – Qui non è Hollywood sospesa: che succede alla serie su Sarah Scazzi

La mini serie Avetrana - Qui non è Hollywood sul brutale omicidio di Sarah Scazzi è stata sospesa, per la gioia del sindaco e dei cittadini

Fonte: ANSA Sarah Scazzi ai tempi della scomparsa ad Avetrana

Avetrana – Qui non è Hollywood è stata sospesa, almeno per il momento. La mini serie sul terribile omicidio di Sarah Scazzi, consumatosi nel piccolo paesino pugliese, sarebbe dovuta andare in onda sulla piattaforma Disney + questo venerdì, il 25 ottobre, ma gli utenti dovranno attendere. Ma cosa è successo e qual è il motivo di questa decisione?

La decisione del Tribunale di Taranto

Sono trascorsi 14 anni dal brutale omicidio di Sarah Scazzi. Aveva soltanto 15 anni, era una ragazzina con tutta la vita davanti ma qualcuno ha deciso di strappargliela via. Ed è di questo che racconta Avetrana – Qui non è Hollywood, mini serie in quattro puntate del regista Pippo Mezzapesa già proiettata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. I protagonisti ci sono tutti: Cosima Serrano, interpretata da Vanessa Scalera; lo zio Michele Misseri, interpretato da Paolo De Vita; e ancora Sabrina Misseri (Giulia Perulli) e lei, Sarah Scazzi (Federica Pala).

Serie che già dalla sola locandina aveva scatenato un putiferio. Perché sì, a detta di molti – e l’evidenza è quella – sembrava più la presentazione di una commedia che il tragico racconto di una delle vicende di cronaca nera più atroci che si siano verificate negli ultimi vent’anni. Tutto troppo a mo’ di “macchietta”, qualcuno ha criticato. Anche se, di fatto, quasi nessuno ancora ha visto il prodotto nella sua interezza.

“Affidandosi al pool difensivo formato dagli avvocati Fabio Saponaro, Stefano Bardaro e Luca Bardaro, il sindaco Antonio Iazzi ha presentato un ricorso d’urgenza ex articolo 700 al tribunale di Taranto”, riporta il Corriere di Bari, chiedendo non solo la sospensione immediata della messa in onda da parte di Groenlandia srl e Walt Disney Company Italia ma anche la sua visione preliminare.

Perché la serie Avetrana – Qui non è Hollywood è stata sospesa

Se il Tribunale di Taranto ha accettato il ricorso del sindaco di Avetrana, vuol dire che le sue richieste sono apparse più che valide. Iazzi intende “appurare se l’associazione del nome della cittadina all’adattamento cinematografico susciti una portata diffamatoria rappresentandola quale comunità ignorante, retrograda, omertosa, eventualmente dedita alla commissione di crimini efferati di tale portata, contrariamente alla realtà”. Il sindaco ha chiesto anche la rettifica del titolo.

“L’Autorità giudiziaria si è mostrata sensibile al pregiudizio che potrebbe patire la comunità avetranese, in virtù della denominazione della serie TV, sulla scorta del fatto che tale intitolazione potrebbe indurre gli utenti del prodotto cinematografico ad associare la città di Avetrana alla vicenda di cronaca nera, suscitando negli stessi l’idea di una comunità potenzialmente criminogena, retrograda e omertosa“, ha scritto in una nota il primo cittadino.

E ancora: “Noi riteniamo che la nostra comunità meriti rispetto e una giusta connotazione e che la notorietà sia sempre più determinata dai tanti tesori che la storia ha lasciato, dal complesso fortilizio agli ipogei, da un prestigioso sito del neolitico alla Chiesa Matrice e alle cappelle. Ricordiamo a tal proposito che nel luglio del 2022, con atto ufficiale della Regione Puglia, Avetrana è stata riconosciuta ‘Città d’Arte’ e quindi inserita nell’Elenco regionale dei comuni a economia prevalentemente turistica Città d’Arte. A ciò si aggiungano l’accoglienza, l’ospitalità, la generosità e altre peculiarità che da sempre caratterizzano la stessa cittadinanza”.

Il 5 novembre è stata fissata l’udienza di comparizione in tribunale, pertanto non ci è dato sapere se in effetti la mini serie sarà mai trasmessa sulla sua piattaforma di destinazione.