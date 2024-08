Fonte: IPA Imane Khelif

Lo Squalo sfida le Olimpiadi di Parigi che segnano una nuova vittoria negli ascolti tv del 9 agosto. Il film di Steven Spielberg ha provato a insidiare i Giochi, che volgono al termine con la cerimonia di chiusura di domenica 11 agosto in cui è atteso Tom Cruise, mentre la programmazione delle altre Reti è praticamente ferma in attesa del ritorno dei nuovi programmi di settembre. Non è quindi difficile prevedere chi abbia avuto la meglio nella gara allo share, soprattutto perché sul ring è tornata Imane Khelif. La pugile algerina è diventata campionessa olimpica, conquistando la medaglia d’oro nei pesi welter, mettendo così fine alle polemiche intorno alla sua identità di genere che si sono scatenate prima e dopo il ritiro della nostra atleta Angela Carini.

Su Rai3 è invece andato in onda il film diretto da Michele Placido, L’ombra di Caravaggio, mentre Canale5 ha proposto La ragazza di Stillwater, con Matt Damon. Su Italia1 riparte invece la Coppa Italia con il primo turno. Sul terreno di gioco si sono sfidate Monza e Südtirol. Rai1 ha invece risposto con Modalità aereo di Fausto Brizzi. Ma chi ha trionfato nella lunga gara allo share? Vediamo i dati completi del 9 agosto.

Prima serata, ascolti tv del 9 agosto

Su Rai1 il film Modalità Aereo ha interessato 1.233.000 spettatori pari al 9,9% di share. Su Canale5 il film La Ragazza di Stillwater ha conquistato 1.376.000 spettatori con uno share dell’11,5%. Su Rai2 per le Olimpiadi di Parigi 2024 – dalle 20:58 alle 22:12 – l’Atletica Leggera intrattiene 3.752.000 spettatori pari al 25,7%. A seguire la Boxe segna 1.602.000 spettatori con il 13,8% (maschile: 1.634.000 – 13,7%, femminile con l’Oro a Imane Khelif: 1.524.000 – 14,1%). Su Rai3 L’Ombra di Caravaggio segna 336.000 spettatori e il 2,7%. Su Rete4 Lo Squalo totalizza un ascolto medio di 556.000 spettatori (4,9%). Su La7 Mine Vaganti raggiunge 372.000 spettatori e il 2,9%. Su Tv8 I Delitti del BarLume ottiene 194.000 spettatori con il 2%. Sul Nove Anplagghed raduna 324.000 spettatori (3,1%).

Access Prime Time, dati del 9 agosto

Su Rai1 Techetchetè Extra ha ottenuto 1.928.000 spettatori con il 12,8%. Su Canale5 – dalle 20:44 alle 21:10 – Paperissima Sprint raccoglie 1.841.000 spettatori pari al 12,2%. Su Italia1 Coppa Italia Live raduna 312.000 spettatori (2,1%). Su Rai3 Caro Marziano è visto da 671.000 spettatori (4,7%) e Un Posto al Sole appassiona 1.186.000 spettatori (7,8%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 511.000 spettatori e il 3,5% nella prima parte e 677.000 spettatori e il 4,4% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 685.000 spettatori (4,5%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 404.000 spettatori pari al 2,7%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 376.000 spettatori (2,5%).

Ascolti tv Preserale, dati del 9 agosto

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.653.000 spettatori pari al 16,2% mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.325.000 spettatori pari al 19,1%. Su Canale5, in replica, The Wall – Protagonisti ha intrattenuto 1.061.000 spettatori (10,9%) mentre The Wall ha convinto 1.618.000 spettatori (14%). Su Rai2 per le Olimpiadi di Parigi 2024 il Sollevamento Pesi segna 2.335.000 spettatori (22,6%), il Ciclismo su pista 2.238.000 (20.8%), la Ginnastica Artistica 2.118.000 (19.1%), ancora il Ciclismo su pista 1.987.000 (16.7%), l’Atletica Leggera 2.486.000 (19.4%), il Taek Won do 2.774.000 (20.4%), ancora l’Atletica Leggera 2.901.000 (20.4%). Su Italia1 l’incontro di Coppa Italia Udinese-Avellino sigla 233.000 spettatori (2%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.484.000 spettatori (11,6%). A seguire Blob segna 485.000 spettatori (3,4%). Su Rete4 Terra Amara interessa 397.000 spettatori (2,9%). Su La7 Padre Brown raduna 104.000 spettatori pari allo 0,9%. Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 212.000 spettatori (1,6%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 266.000 spettatori con il 2,1%.