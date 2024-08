Ascolti Tv del 8 agosto: Michelle Hunziker sfida le Olimpiadi

Fonte: IPA Michelle Hunziker

Nella serata di giovedì 8 agosto 2024 l’attenzione è tutta rivolta alle gare delle Olimpiadi di Parigi 2024, su Rai 2, ma anche sugli altri canali i programmi sono vari e interessanti. Durante la giornata sono state molte le emozioni regalateci dagli atleti azzurri. Nel pomeriggio Sofia Raffaeli ha dominato le classificazioni alla finale di ginnastica ritmica individuale, mentre le ragazze della pallavolo si sono qualificate per la finale. Rai 1 manda in onda Il menù della felicità. Rai 3 punta sul giallo di Mistero a Saint Tropez. Michelle Hunziker sfida lo sport con il suo programma Michelle Impossible e Italia 1 punta su Chicago PD.

Ascolti tv 8 agosto 2024: la prima serata

Su Rai 1 Il menù della felicità interessa 1.368.000 spettatori pari al 10.1% di share. Su Canale 5 Michelle Impossible & Friends in replica diverte 1.360.000 spettatori con uno share dell’11.3%. Su Rai 2, per le Olimpiadi di Parigi 2024, la Pallacanestro con la semifinale USA-Serbia intrattiene 1.867.000 spettatori pari al 13.6% dalle 21:58 alle 22:47. Su Italia 1 Chicago Med incolla davanti al video 740.000 spettatori (6.1%). Su Rai 3 Mistero a Saint-Tropez segna 500.000 spettatori e il 3.5%. Su Rete 4 Uno di famiglia totalizza un a.m. di 352.000 spettatori (2.7%). Su La7 In Onda – Prima Serata raggiunge 514.000 spettatori e il 3.6%. Su Tv8 Donne, regole… e tanti guai! ottiene 223.000 spettatori con l’1.7%. Sul Nove Anplagghed raduna 274.000 spettatori (2%).

Access Prime Time, ascolti tv 8 agosto

Techetechetè Extra su Rai 1 arriva a 1.604.000 spettatori (9.8%). Su Canale 5 Paperissima Sprint raccoglie 1.544.000 spettatori pari al 9.5%. Su Rai 2, per le Olimpiadi di Parigi 2024, la semifinale di Pallavolo femminile Turchia-Italia è vista da 3.748.000 spettatori con il 23.9% dalle 20 alle 21:29. Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 918.000 spettatori (5.7%). Su Rai 3 Caro Marziano è visto da 676.000 spettatori (4.4%) e Un Posto al Sole appassiona 1.185.000 spettatori (7.2%). Su Rete 4 4 di Sera ha raggiunto 533.000 spettatori e il 3.4% nella prima parte e 544.000 spettatori e il 3.3% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 612.000 spettatori (3.8%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 312.000 spettatori pari all’1.9%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 318.000 spettatori (2%).

Preserale 8 agosto 2024: gli ascolti

Reazione a Catena – L’Intesa Vincente su Rai 1 ha ottenuto un ascolto medio di 1.611.000 spettatori pari al 15.6%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.377.000 spettatori pari al 19.5%. Su Canale 5, in replica, The Wall – I Protagonisti ha intrattenuto 1.385.000 spettatori (13.7%), mentre The Wall ha convinto 1.855.000 spettatori (15.3%). Su Rai 2, per le Olimpiadi di Parigi 2024, la Ginnastica Artistica totalizza 1.531.000 spettatori (15.6%) e la Pallacanestro con la semifinale USA-Serbia 1.271.000 spettatori (11%). Su Italia 1 Studio Aperto Mag sigla 225.000 spettatori (2.1%) e FBI: Most Wanted raccoglie 426.000 spettatori (3.1%). Su Rai 3 le news dei TGR tengono informati 1.752.000 spettatori (13.6%). A seguire Blob segna 487.000 spettatori (3.2%). Su Rete4 Terra Amara interessa 462.000 spettatori (3.2%). Su La7 Padre Brown raduna 158.000 spettatori pari all’1.4%. Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 191.000 spettatori (1.4%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 278.000 spettatori con il 2.1%.