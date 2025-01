Ascolti tv del 3 gennaio, la sfida è tra Cenerentola e Juventus-Milan

Su Rai1 Lily James è stata la protagonista del film "Cenerentola", mentre su Canale5 sono scese in campo Juve - Milan. Chi vince negli ascolti tv?

Una serata televisiva all’insegna del cinema e del calcio quella di venerdì 3 gennaio che ha visto su Rai 1 il film Cenerentola di Kenneth Branagh e su Canale 5 la partita di Supercoppa Juventus-Milan.

Le vacanze di Natale non sono ancora finite e in attesa che a partire da settimana prossima vengano messe in onda nuovi show e fiction o tornino i consueti appuntamenti televisivi, i palinsesti offrono pochi stimoli.

Per gli appassionati di calcio, Canale 5 ha trasmesso la partita Juventus-Milan. Tutti gli altri hanno potuto scegliere tra la favola di Cenerentola, rivisitata da Kenneth Branagh, con protagonista Lily James su Rai1. Nel cast ci sono anche Cate Blanchett, nei panni della matrigna, ed Helena Bonham Carter, incantevole fata madrina. Su Italia1 Un’impresa da Dio, su Rete4 Beast o su Rai3 3000 anni di attesa in prima visione.

Mentre su La7 gli imprenditori Oscar Farinetti e Giuliano Guida Bardi insieme alla giornalista Nadia Urbinati sono stati ospiti di Marianna Aprile e Luca Telese nella trasmissione In Onda dalle 20.35.

Prima serata, ascolti tv del 3 gennaio

Su Rai1 Cenerentola ha interessato 4.033.000 spettatori pari al 21.8% di share. Su Canale5 la seconda semifinale di Supercoppa Italiana – Juventus-Milan ha conquistato 6.641.000 spettatori con uno share del 31.4%. A seguire Supercoppa Italiana Live arriva a 2.182.000 spettatori con il 12.2%. Su Rai2 Storie di Donne al Bivio intrattiene 965.000 spettatori pari al 6.9%. Su Italia1 Un’impresa da Dio incolla davanti al video 1.200.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 Tremila anni di attesa segna 873.000 spettatori e il 4.6%. Su Rete4 Beast totalizza un ascolto medio di 686.000 spettatori (3.8%). Su La7 In Viaggio con Barbero raggiunge 871.000 spettatori e il 4.6%. Su Tv8 Un Natale sui pattini ottiene 543.000 spettatori con il 2.9%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza raduna 481.000 spettatori (2.5%)

Access Prime Time, dati del 3 gennaio

Su Rai1 Affari Tuoi raduna 5.370.000 spettatori (24.5%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.474.000 spettatori (6.7%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.133.000 spettatori (5.3%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.573.000 spettatori (7.1%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 716.000 spettatori e il 3.3%. Su La7 In Onda conquista 1.203.000 spettatori (5.5%). Su Tv8 4 Ristoranti è seguito da 472.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 407.000 spettatori con l’1.9%.

Ascolti tv Preserale, dati del 3 gennaio

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 3.350.000 spettatori pari al 22.7%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.693.000 spettatori pari al 27.4%. Su Rai2, dopo TGSport Sera (507.000 – 3.6%), N.C.I.S. – Unità Anticrimine totalizza 518.000 spettatori con il 3.2% nel primo episodio e 672.000 spettatori con il 3.5% nel secondo episodio. Su Italia1 Supercoppa Italiana Live sigla 465.000 spettatori (3%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 601.000 spettatori (3.1%).

Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.551.000 spettatori (14.3%). A seguire Blob segna 1.014.000 spettatori (5.2%) e Via dei Matti n. 0 sigla 854.000 spettatori (4.1%). Su Rete4 La Promessa interessa 881.000 spettatori (4.6%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 306.000 spettatori pari all’1.9%. Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 384.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Cash or Trash – Xmas Edition è scelto da 326.000 spettatori con l’1.8%.