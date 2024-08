Ascolti tv del 28 agosto, al via le Paralimpiadi 2024 su Rai 2 ma fanno flop

Fonte: Getty Images Bebe Vio

Dopo aver ospitato le Olimpiadi di Parigi, Rai 2 ha dedicato la prima serata del 28 agosto all’apertura dei Giochi Paralimpici 2024 che si concludono domenica 8 settembre.

Dunque, ancora una volta lo sport è il grande protagonista dei palinsesti ma gli ascolti non lo premiano, il podio dello share va a Rai 1 dove è andato in onda il film poliziesco A un passo dalla verità.

Canale 5 ha sfidato i Giochi di Parigi con una serata evento esclusiva, Circomax, una notte di hit, dedicata a Max Pezzali.

Mentre su Rete 4 è tornato l’appuntamento con Zona Bianca dove Giuseppe Brindisi ha intervistato il vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani per analizzare la crisi mediorientale, la guerra in Ucraina e le prospettive legate al voto statunitense. In trasmissione si è parlato anche dell’omicidio di Sharon Verzeni, per cui – ad un mese dalla morte – non risulta esserci alcun indagato. Infine, è andata in onda l’inchiesta sul dottor Franco, con nuove prove riguardo il caso del chirurgo italo-rumeno.

Prima serata, ascolti tv del 28 agosto: le Paralimpiadi ottengono solo il 7,6%

Su Rai 1 A un passo dalla verità piace a 2.226.000 spettatori pari al 15.6% di share. Su Canale5 Circo Max – Una Notte di Hit intrattiene 1.676.000 spettatori con uno share del 13.6%. Su Rai2 la Cerimonia d’Apertura delle Paralimpiadi 2024, in onda dalle 19:59 alle 23:41, è seguita da 1.084.000 spettatori pari al 7.6%.

Su Italia1 Chicago Med incolla davanti al video 960.000 spettatori (7.4%). Su Rai3 NewsRoom interessa a 432.000 spettatori e il 3%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 756.000 spettatori (6.5%). Su La7 D-Day – I Nastri Ritrovati raggiunge 366.000 spettatori e il 2.6%. Su Tv8 Cic to Cic ottiene 306.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove Il Contadino Cerca Moglie raduna 244.000 spettatori (2.1%).

Access Prime Time, dati del 28 agosto

Su Rai1 Techetechetè conquista 2.744.000 spettatori (16.7%). Su Canale5 Paperissima Sprint intrattiene 2.472.000 spettatori pari al 15.1%. Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine piace a 1.201.000 spettatori (7.3%). Su Rai3 Caro Marziano è visto da 884.000 spettatori (5.5%) e Un Posto al Sole appassiona 1.224.000 spettatori (7.4%).

Su Rete4 4 di Sera raduna 656.000 spettatori e il 4% nella prima parte e 773.000 spettatori e il 4.7% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 922.000 spettatori (5.6%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 501.000 spettatori pari al 3.1%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? piace a 641.000 spettatori (3.9%).

Ascolti tv Preserale, dati del 28 agosto

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.197.000 spettatori pari al 22%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.258.000 spettatori pari al 25.3%. Su Canale5, in replica, The Wall – I Protagonisti ha intrattenuto 1.502.000 spettatori (16.1%), mentre The Wall ha convinto 2.267.000 spettatori (18.8%).

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 375.000 spettatori (3.5%) e FBI: Most Wanted raccoglie 619.000 spettatori (4.3%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.100.000 spettatori (15.3%). A seguire Blob segna 701.000 spettatori (4.5%). Su Rete4 Terra Amara appassiona 468.000 spettatori (3.2%). Su La7 Padre Brown raduna 161.000 spettatori pari all’1.4%. Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 238.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 360.000 spettatori con il 2.5%.