Fonte: Ansa Pierfrancesco Favino

Sfida agguerrita tra la prima Rete, che ha proposto Natale in Casa Cupiello con Vincenzo Salemme, e Canale5, che anticipa le intenzioni di Rai1 e manda in onda una sua versione de Il Conte di Montecristo con Pierfrancesco Favino. La gara per aggiudicarsi la serata è stata quindi più agguerrita che mai: ma chi avranno preferito i telespettatori della serata di Santo Stefano? Un’impresa di certo non facile, dato che parliamo di una delle serate più lente di queste feste natalizie, ma nessuna delle emittenti vuole lasciare niente di intentato proprio in vista dell’avvio di stagione con le produzioni in prima visione al via già dopo l’Epifania.

Su Rai3 è invece andato in onda Dallamericaruso – Il concerto perduto, il film di Walter Veltroni incentrato sul live che Lucio Dalla aveva condotto nel 1986, mentre su Rete4 è stato trasmesso il film con Tom Hanks, Cast Away. Ancora, su Italia1 abbiamo visto Una tata magica, mentre su Rai2 abbiamo assistito a un nuovo appuntamento con BellaFesta con Pierluigi Diaco, già in onda su Rai1 per sostenere la Maratona Telethon.

Prima serata, ascolti tv del 26 dicembre

Su Rai1 la diretta dello spettacolo teatrale Natale in casa Cupiello di Vincenzo Salemme ha interessato 3.346.000 spettatori pari al 20.5% di share. Su Canale5 la prima parte del film TV Il Conte di Montecristo ha conquistato 3.250.000 spettatori con uno share del 19%. Su Rai2 BellaFesta intrattiene 624.000 spettatori pari al 3.9%. Su Italia1 Una tata magica incolla davanti al video 1.085.000 spettatori (6.4%). Su Rai3 Dallamericaruso – Il Concerto Perduto segna 580.000 spettatori e il 3.4%. Su Rete4 Cast Away totalizza un ascolto medio di 544.000 spettatori (3.5%). Su La7 Cose nostre – Malavita raggiunge 474.000 spettatori e il 2.7%. Su Tv8 L’amore non va in vacanza ottiene 601.000 spettatori con il 3.7%. Sul Nove il ritorno di Cash or Trash – Xmas Edition raduna 533.000 spettatori (3.1%)

Access Prime Time, dati del 26 dicembre

Su Rai1 Affari Tuoi raduna 5.022.000 spettatori (26.6%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.219.000 spettatori pari al 17%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.047.000 spettatori (5.6%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.263.000 spettatori (6.7%). Su La7 In Onda conquista 1.211.000 spettatori (6.4%). Su Tv8 4 Ristoranti interessa 548.000 spettatori (2.9%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 570.000 spettatori con il 3%.

Ascolti tv Preserale, dati del 26 dicembre

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 2.583.000 spettatori pari al 17.7%, mentre L’Eredità ha coinvolto 3.852.000 spettatori pari al 23.1%. Su Canale5, in replica, Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 1.931.000 spettatori (13.8%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.026.000 spettatori (18.8%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (595.000 – 4.3%), Un amore scolpito nel ghiaccio totalizza 423.000 spettatori con il 2.5%.

Su Italia1 Fred Claus – Un fratello sotto l’albero sigla 702.000 spettatori (3.9%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.558.000 spettatori (14.9%). A seguire Blob segna 1.112.000 spettatori (6.1%) e Via dei Matti n. 0 sigla 875.000 spettatori (4.8%). Su Rete4 La Promessa interessa 768.000 spettatori (4.2%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 249.000 spettatori pari all’1.6%. Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 349.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Little Big Italy è scelto da 367.000 spettatori con il 2.2%.