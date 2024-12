Fonte: IPA Amadeus

Si dice che la televisione sia in fin di vita, soppiantata dai social e dallo streaming. Eppure, quest’anno i telespettatori in Italia sono aumentati. Stando ai dati rilasciati da Agcom, sono stati 8,12 milioni gli italiani che hanno guardato la tv ogni giorno per l’intero giorno; 18,7 i milioni che, ogni giorno, si sono sintonizzati sul prime time. Il merito, però, più che dei lavoratori dello spettacolo è degli sportivi, sono state le Olimpiadi di Parigi e gli Europei di calcio a segnare i picchi più alti di share.

E le classiche trasmissione televisive, invece, come se la sono cavata? Quali delle emittenti ha assunto la migliore strategia? Ripercorriamo tutti i flop e i top televisivi di questo 2024 giunto ormai al termine.

I programmi più visti del 2024

Domina con uno share del 75,1% la classifica delle trasmissioni più seguite dell’anno la serata finale del Festival di Sanremo, che ha visto trionfare la giovane Angelina Mango. Segue lo scontro calcistico tra Italia e Croazia agli Europei e, in terza posizione, il PrimaFestival del 10 febbraio. Nella top10, oltre a numerose altre partite di pallone, il nuovo Affari Tuoi di Stefano De Martino e la seguita fiction Rai Doc. Nelle tue mani.

Diversa è la classifica offerta dal Total Audience, nuovo metodo Auditel che somma agli ascolti televisivi in diretta anche le visualizzazioni ottenute in differita sui canali streaming. Ecco la top 10:

Mare Fuori Il Collegio Viola Come Il Mare Doc – Nelle Tue Mani Belve Un Professore I Bastardi di Pizzofalcone Ciao Darwin La Talpa Le Indagini di Lolita Lobosco

I flop televisivi del 2024

Tra gli avvenimenti più clamorosi del panorama televisivo 2024 c’è stato l’abbandono di Amadeus alla Rai. Il conduttore ha osato passando sulla Nove e non è stato premiato: lo show preserale Chissà chi è (l’ex Soliti Ignoti) era un successo da milioni di spettatori in Rai, ma non ha superato il 3,6% di share sulla rete di proprietà di Warner Bors. Discovery.

Direttamente dagli Anni ’10 del 2000 è tornato il reality show La Talpa, con l’esordio alla conduzione della giornalista sportiva Diletta Leotta. È stato un fiasco totale, al punto che Mediaset ha scelto di interromperlo ante tempore, accorpando le ultime due puntate e riducendone la durata da 6 a 4 episodi. Ugualmente sfortunato l’esordio di Vladimir Luxuria all’Isola dei Famosi, che per la prima volta nella sua storia non ha raggiunto i due milioni di spettatori. Chiusura in anticipo anche per il talk show Avanti popolo proposto da Nunzia De Girolamo, e la stessa sorte è toccata a L’altra Italia dell’ex Iena Antonino Monteleone, che ha preso il record dello share più basso in tutta la Rai.

Il 2024 non è stato l’anno migliore neppure per lo show modaiolo Questioni di stile, condotto da Elisabetta Gregoraci e da quello a tema amoroso Se mi lasci non vale, cui Luca Barbareschi ha dovuto dire addio ben prima di quanto inizialmente programmato. Infine, ancora scotta la sconfitta a Pino Insegno, che già nel 2023 si era visto chiudere sotto i piedi Il mercante in fiera e quest’anno non è riuscito a mantenere il precedente successo del quiz Reazione a catena.

Rai batte Mediaset

La gara degli ascolti quest’anno è stata vinta da Rai, che ha registrato una media di 3,01 milioni di spettatori dell’”intero giorno” contro i 2,9 milioni di Mediaset. L’emittente nazionale supera il principale competitor anche in termini di share, seppur di meno di un punto: 37,1% per la Rai, 36,5% per Mediaset. Nella fascia più importante, quella della prima serata, è Rai a compiere le scelte migliori, raggiungendo una media giornaliera di 7,26 milioni (38,7%), contro i 6,63 di Mediaset (35,3%). E nella media annuale, senza dubbio, un peso di rilievo spetta all’ultimo Festival di Sanremo di Amadeus.

I telegiornali non si guardano più?

Tra i dati più rilevanti vi è quello relativo all’ingente perdita di spettatori dei telegiornali nazionali. Nei primi nove mesi del 2024, nel complesso i Tg hanno perso 270 mila spettatori rispetto all’anno precedente. Il più seguito resta il Tg 1 delle 20:00, seguito da Tg 5 e dalle edizioni del TGR. In controtendenza è invece il Tg La7, quello spesso condotto da Enrico Mentana alle ore 20:00: il direttore guadagna un notevole +22,1% di spettatori rispetto al 2023.