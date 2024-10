Fonte: Ansa Bianca Berlinguer

Una domenica all’insegna dell’intrattenimento, ma anche dell’approfondimento e della cronaca. Gli ascolti tv del 21 ottobre rivelano che cos’abbia preferito il pubblico, con una sola grande costante: il successo di Fabio Fazio nonostante il passaggio al Nove. Sarà per il cast – o per i grandi ospiti, tra cui Al Pacino – ma la trasmissione che oggi va in onda su Warner Bros. Discovery è un punto di riferimento per il pubblico che si mette davanti alla tv nella serata del giorno festivo che introduce alla nuova settimana.

Dall’altra parte della barricata abbiamo invece visto Bianca Berlinguer alle prese con la puntata domenicale di È sempre Cartabianca, che sfida per la prima volta colui con il quale ha condiviso per decenni i corridoi della Rai. Il suo arrivo su Rete4 non è solo stato benedetto dal suo nome ma anche dai contenuti del programma che ha fatto ancora più suoi, grazie alla squadra che ha costruito col tempo e a un ospite fisso – Mauro Corona – che certamente contribuisce al successo del talk. E ancora, su Rai1 sono andati in onda i nuovi episodi di Sempre al tuo fianco, mentre su Canale5 abbiamo assistito a una nuova puntata della dezi turca La rosa della vendetta.

E ancora, su Rai2 sono andati in onda i nuovi episodi di 9-1-1 mentre su Italia1 abbiamo assistito a una nuova puntata de Le Iene con Max Angioni e Veronica Gentili. Riccardo Iacona ha invece condotto Presadiretta, appuntamento fisso per i telespettatori della domenica di Rai3. Ma chi ha vinto la gara degli ascolti? Scopriamolo insieme.

Prima serata, ascolti tv del 21 ottobre

Su Rai1 la fiction Sempre al tuo fianco segna 2.349.000 spettatori con il 13,2%. Su Canale5 La Rosa della Vendetta ha conquistato 2.476.000 spettatori con uno share del 13,6%. Su Rai2 9-1-1 intrattiene 593.000 spettatori (2,9%) e 9-1-1: Lone Star 548.000 spettatori (2,9%). Su Italia1 Le Iene Show incolla davanti al video 1.401.000 spettatori con il 9,8% (presentazione di 15 minuti: 904.000 – 4,5%, Cosa vi siete persi: 649.000 – 14%). Su Rai3 Presadiretta segna 816.000 spettatori pari al 4,1%, nella presentazione in onda dalle 20:26 alle 21:28, e 1.176.000 spettatori pari al 6,2% dalle 21,28 alle 22,56 (Più di 9 minuti: 823.000 – 5%).

Su Rete4 – dalle 21,32 alle 0,56 – È Sempre Cartabianca di domenica totalizza un ascolto medio di 547.000 spettatori (3,9%). Su La7 Mine Vaganti raggiunge 334.000 spettatori e l’1,9%. Su Tv8 – dalle 21 all’1,04 – la Formula1 ha ottenuto un netto di 489.000 spettatori con il 3,3%. Nel dettaglio – dalle 22,30 alle 0,14 – il Gran Premio degli Stati Uniti in differita segna 1.242.000 spettatori con l’8,7%. Sul Nove dopo una presentazione (924.000 – 4,9%), Che Tempo Che Fa raduna 1.714.000 spettatori, con l’8,7%, mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo segna 1.021.000 con il 7,8% (L’importante è finire: 368.000 – 6,3%).

Access Prime Time, dati del 21 ottobre

Su Rai1 Affari Tuoi arriva a 5.163.000 spettatori (25.8%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.299.000 spettatori pari all’11.5%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.177.000 spettatori (6%). Su Rete4 4 di Sera Weekend ha raggiunto 880.000 spettatori e il 4.5% nella prima parte e 806.000 spettatori e il 4% nella seconda parte. Su La7 In Altre Parole Domenica ha interessato 917.000 spettatori (4.6%).

Ascolti tv Preserale, dati del 21 ottobre

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.393.000 spettatori pari al 16,9%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.519.000 spettatori pari al 21,2%. Su Canale5 la replica di Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.405.000 spettatori (18,2%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.131.000 spettatori (19,6%). Su Rai2 TG2 Dossier segna 249.000 spettatori e l’1,6%. S.W.A.T. totalizza 388.000 spettatori con il 2,1%.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 478.000 spettatori (3,3%) e CSI: Crime Scene Investigation raccoglie 547.000 spettatori (3,1%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.575.000 spettatori (15%). A seguire Blob segna 735.000 spettatori (3,9%). Su Rete4 La Promessa interessa 740.000 spettatori (4%). Su La7 Caccia al ladro raggiunge 241.000 spettatori e il 2%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 406.000 spettatori (3%). Le Prove del Gran Premio degli Stati Uniti hanno ottenuto 437.000 spettatori pari al 2,4%. Sul Nove Little Big Italy è scelto da 238.000 spettatori con l’1,8%. Che Tempo Che Farà ha interessato 411.000 spettatori con il 2,4%.