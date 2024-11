Fonte: IPA Bianca Berlinguer

Una serata ricca di cronaca e approfondimenti, quella del 10 novembre, che ha visto scontrarsi ancora una volta Fabio Fazio e Bianca Berlinguer. I due, che per anni hanno condiviso i corridoi Rai, sono ora rivali. Da un lato lei su Rete4 con la versione domenicale di È sempre Cartabianca e dall’altro lui con il suo Che tempo che fa, che ha spostato sul Nove. La vera insidia per entrambi rimane Report, che si è preso la domenica sera – non senza proteste da parte di Sigfrido Ranucci – e ora rappresenta il vero rivale da battere.

Sul fronte delle ammiraglie, Rai1 ha proposto Tutto a posto mentre su Canale5 sono andati in onda i nuovi episodi de La rosa della vendetta. In onda anche Le Iene, con i nuovi servizi condotti da Veronica Gentili e Max Angioni, mentre su Rete4 abbiamo visto 9-1-1. Rai3, chiaramente, ha trasmesso una nuova puntata di Report che ha iniziato questa stagione con un record assoluto di ascolti grazie, in parte, alla grande promozione della puntata di debutto nella quale si sono occupati del Ministro della Cultura Alessandro Giuli.

I dati d’ascolto sono disponibili dalle 10 dell’11 novembre