Ascolti tv del 19 giugno, vince Scozia vs Svizzera, la Sciarelli regge

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Fonte: Ansa Federica Sciarelli

Gli Europei 2024 su Rai 1 sembrano imbattibili in fatto di ascolti tv in prima serata, anche se il palinsesto di mercoledì sera 19 giugno ha visto scontrarsi programmi di alto livello: su Rai 3 è andato in onda Chi l’ha visto?, mentre su Canale 5 ha debuttato la serie Davos.

Rai 1 ha proposto la partita degli Euro 2024, Scozia vs Svizzera. Su Rai 3 Federica Sciarelli ha condotto Chi l’ha visto? dove ha affrontato il caso della scomparsa di Nicolas, il giovane corriere che per la prima volta doveva trasportare un carico prezioso da solo. “Non c’entro nulla”, così dice uno dei due arrestati all’inviato. “Devo affrontare un processo e non mi sarei mai messo in un nuovo guaio”.

E poi il caso Mara Favro, scomparsa da tre mesi. Alle 5 e mezzo del mattino invia con il cellulare uno strano selfie che la ritrae di notte mentre fa la linguaccia: scherza o è una richiesta d’aiuto? Ma soprattutto: l’ha spedito lei? Infine, la drammatica storia di Nessy, la giovane bloccata in Egitto insieme alla sua bambina: il marito egiziano non si è presentato all’incontro con il console e continua ad accusare Nessy di adulterio.

Su Canale 5 è andata in onda la prima puntata della serie Davos, uno spy-drama che ha per protagonista una giovane crocerossina, Johanna Gabathuler (interpretata da Dominique Devenport), che dopo essersi prodigata per soccorrere i militi sul fronte francese, diventa un agente sotto copertura.

Prima serata, ascolti tv del 19 giugno: Scozia-Svizzera al 25,5% e Sciarelli regge col 10,8%

Su Rai 1 la partita Scozia-Svizzera incolla al piccolo schermo 4.584.000 spettatori pari al 25.5% di share. Su Canale5 la prima puntata di Davos appassiona 1.524.000 spettatori con uno share del 9.1%. Su Rai2 Non preoccuparti delle piccole cose intrattiene 925.000 spettatori (5.2%). Su Italia1 la replica di In-Tolleranza Zero piace a 1.362.000 spettatori pari all’8.7%.

Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.616.000 spettatori e il 10.8%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 848.000 spettatori (6.8%). Su La7 La Torre di Babele in replica raggiunge 787.000 spettatori e il 4.3%. Su Tv8 Pechino Express ottiene 277.000 spettatori con l’1.8%. Sul Nove Il cacciatore di ex raduna 277.000 spettatori (1.8%).

Access Prime Time, dati del 19 giugno

Su u Canale5 Paperissima Sprint diverte 2.261.000 spettatori pari al 12.8%. Su Rai2 TG2 Post raduna 597.000 spettatori (3.3%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine è seguito da 1.302.000 spettatori (7.4%). Su Rai3 Viaggio in Italia è visto da 1.056.000 spettatori (6.4%) e Un Posto al Sole appassiona 1.611.000 spettatori (8.9%). Su Rete4 Prima di Domani ottiene 699.000 spettatori e il 4%. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.519.000 spettatori (8.5%). Su Tv8 Tris per Vincere arriva a 327.000 spettatori pari all’1.9%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? piace a 541.000 spettatori (3%).

Ascolti tv Preserale, dati del 19 giugno

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.101.000 spettatori pari al 19.8%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.921.000 spettatori pari al 22%. Su Canale5, in replica, Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.173.000 spettatori (11.8%), mentre Caduta Libera ha convinto 1.813.000 spettatori (14.4%). Su Rai2 la partita degli Europei – Germania-Ungheria totalizza 1.648.000 spettatori con il 15.2%.

Su Italia1 Studio Aperto Mag interessa a 262.000 spettatori (2.3%) e C.S.I. – Scena del Crimine ottiene 512.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.814.000 spettatori (12.8%). A seguire Blob segna 812.000 spettatori (5.1%). Su Rete4 Terra Amara appassiona 511.000 spettatori (3.3%). Su La7 Padre Brown piace a 144.000 spettatori pari all’1.2%. Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 218.000 spettatori (1.6%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 472.000 spettatori con il 3.2%.