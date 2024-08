Ascolti tv 19 agosto: Nero a Metà sfida le risate di Zelig (e Brad Pitt)

Fonte: IPA Claudio Amendola

Lunedì 19 agosto 2024 in televisione va in onda il palinsesto estivo dei canali più amati. Rai 1 affronta il caldo estivo mandando in onda Nero a Metà 3, con Claudio Amendola, che interpreta l’ispettore Claudio Guerrieri, alle prese con le sue indagini e affiancato dal giovane collega Malik Soprani. Rai 2 trasmette i misteri di CSI, mentre Rai 3 va in onda La grande opera. Su Rete 4 va in onda un film cult con Brad Pitt in un ruolo iconico, Vi presento Joe Black. Canale 5 punta invece sulla leggerezza e sulle risate con Zelig.

Prima serata, ascolti tv di lunedì 19 agosto

Nella serata di lunedì 19 agosto 2024, su Rai 1 Nero a Metà in replica piace a 1.748.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Canale 5 Zelig fa ridere 1.635.000 spettatori con uno share del 14.3%. Su Rai 2 il triplo episodio di CSI: Vegas intrattiene 546.000 spettatori pari al 3.9%. Su Italia 1 Chicago PD interessa 1.006.000 spettatori pari al 7.2%. Su Rai 3 La Grande Opera all’Arena di Verona segna 434.000 spettatori e il 3.3%. Su Rete 4 Vi presento Joe Black totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La 7 La Mala: Banditi a Milano raggiunge 456.000 spettatori e il 4.9%. Su Tv8 A Testa Alta ottiene 365.000 spettatori con il 2.6%. Sul Nove Exodus: Dei e Re raduna 242.000 spettatori (2.1%).

Access Prime Time, gli ascolti di lunedì 19

Su Rai1 Techetechetè ha ottenuto 2.663.000 spettatori con il 17.1%. Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.416.000 spettatori pari al 15.5%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.205.000 spettatori (7.7%). Su Rai3 Caro Marziano è visto da 620.000 spettatori (4%) e Un Posto al Sole – Le Storie appassiona 743.000 spettatori (4.7%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 639.000 spettatori e il 4.1% nella prima p arte e 767.000 spettatori e il 5% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 1.048.000 spettatori (6.7%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 605.000 spettatori pari al 3.9%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 523.000 spettatori (3.4%).

Preserale

Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente piace a un ascolto medio di 2.020.000 spettatori pari al 20.2% mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.922.000 spettatori pari al 23.1%. Su Canale5, in replica, The Wall – Protagonisti ha intrattenuto 1.328.000 spettatori (14.5%) mentre The Wall ha convinto 2.084.000 spettatori (17.4%). Su Rai2 l’appuntamento con NCIS Los Angeles raccoglie 409.000 appassionati pari al 3.5% mentre SWAT 501.000 pari al 3.5%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 379.000 spettatori (3.5%) e FBI: Most Wanted raccoglie 488.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.229.000 spettatori (16.7%). A seguire Blob segna 766.000 spettatori (5.1%). Su Rete4 Terra Amara interessa 458.000 spettatori (3.2%). Su La7 Padre Brown raduna 117.000 spettatori pari all’1%. Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 280.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 523.000 spettatori con il 3.4%.