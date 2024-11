Ascolti tv del 13 novembre, gran finale di Gerry Scotti con Io Canto Generation

Fonte: Ansa Gerry Scotti

La serata televisiva di mercoledì 13 novembre ha visto chiudere il sipario su Io Canto Generation. Gerry Scotti infatti ha condotto su Canale 5 la finale, scontrandosi come di consueto col programma di Federica Sciarelli, Chi l’ha visto?, in onda su Rai 3. Ma anche con Amadeus che sul Nove ha presentato La Corrida, in crescita rispetto a settimana scorsa, nei dati di ascolto.

Io Canto Generation è stata una grande avventura che ha coperto di gloria Gerry Scotti che si conferma ancora una volta come il re dell’intrattenimento per famiglie di Canale 5. D’altro canto, nel palinsesto televisivo del mercoledì non aveva grandi rivali. Infatti, i programmi in onda in prima serata vertevano tutti sull’attualità.

A cominciare da Chi l’ha visto? su Rai 3 dove si è parlato della morte di Andreea Rabciuc, la campionessa di tiro a segno trovata senza vita in un casolare poco distante da dove aveva passato la notte con degli amici: su una trave poche parole: “Se mi lasciava il cellulare avrei chiamato mamma”, riferendosi al suo ex fidanzato Simone, ora agli arresti domiciliari.

Mentre su Rete 4 a Fuori dal Coro, condotto da Mario Giordano, è stato dato ampio spazio ai temi dell’immigrazione e della sicurezza, con un reportage sui treni in Lombardia, che talvolta diventano luoghi di violenze ai danni di controllori e passeggeri. Ma si è parlato anche dei matrimoni forzati con la testimonianza di una ragazza nata in Italia ma costretta ad andare in Algeria per sposarsi.

Su Rai 2 è andato il onda il terzo episodio della serie, The Bad Guy, con Claudia Pandolfi e Luigi Lo Cascio.

Prima serata, ascolti tv del 13 novembre: Io Canto Generation trionfa, La Corrida sale

Su Rai 1 Gifted – Il dono del talento è seguito da 2.189.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su Canale5 la finale di Io Canto Generation incolla davanti allo schermo 2.220.000 spettatori con uno share del 17.3%. Su Rai2 Stucky intrattiene 1.314.000 spettatori pari al 6.8%. A seguire The Bad Guy segna 350.000 spettatori con il 2.3%. Su Italia1 Sole a Catinelle diverte 1.265.000 spettatori (7.3%).

Su Rai3 Chi l’ha visto? segna 1.657.000 spettatori e il 10.1%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 670.000 spettatori (4.8%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 1.079.000 spettatori e il 6.4%. Su Tv8 4 Ristoranti in prima tv free ottiene 488.000 spettatori con il 2.5% (secondo episodio in replica: 304.000 – 2.5%). Sul Nove la seconda puntata de La Corrida intrattiene 1.060.000 spettatori (5.8%), dalle 21:35 alle 23:18, e 766.000 spettatori (7.7%) con la seconda parte in onda dalle 23:24 alle 0.32 col sottotitolo Il Vincitore.

Access Prime Time, dati del 13 novembre

Su Rai1 Cinque Minuti conquista 4.838.000 spettatori (23.5%) e Affari Tuoi raduna 5.828.000 spettatori (27.5%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.818.000 spettatori pari al 13.3%. Su Rai2 TG2 Post interessa a 516.000 spettatori con il 2.4%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.282.000 spettatori con il 6.1% (primo episodio: 1.155.000 – 5.6%, secondo: 1.421.000 – 6.7%).

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.266.000 spettatori (6.1%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.603.000 spettatori (7.5%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 978.000 spettatori e il 4.7% nella prima parte e 916.000 spettatori e il 4.3% nella seconda parte. Su La7 Otto e mezzo raccoglie 1.921.000 spettatori e il 9%. Su Tv8 100% Italia gioca con 467.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Chissà Chi è raccoglie 540.000 spettatori con il 2.6%, nella prima parte, e 660.000 spettatori con il 4.1%, nella seconda parte di durata maggiore.

Ascolti tv Preserale, dati del 13 novembre

Su Rai1 L’eredità, la sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.016.000 spettatori pari al 20.1%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.140.000 spettatori pari al 23%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.525.000 spettatori (18.3%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.937.000 spettatori (23.2%). Su Rai2 per il Tennis l’incontro Bolelli-Vavassori vs Krawietez-Puetz delle ATP Finals ha interessato 512.000 spettatori con il 3.5%. Medici in Corsia totalizza 377.000 spettatori con l’1.9%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 462.000 spettatori (3.1%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 559.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.610.000 spettatori (14.1%). A seguire Blob segna 1.088.000 spettatori (5.5%) e Nuovi Eroi sigla 967.000 spettatori (4.7%). Su Rete4 La Promessa interessa 922.000 spettatori (4.7%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 210.000 spettatori pari all’1.3%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 421.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 285.000 spettatori con il 2.1%, mentre Don’t Forget the Lyrics segna 437.000 spettatori con il 2.3%.