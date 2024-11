Alessia Merz a Verissimo: “Sono stata vittima di uno stalker. A 18 anni, mi salvai dalle molestie ad un falso provino”

Alessia Merz è stata uno dei volti più amati di Non è la Rai, ma da diversi anni ha scelto di dedicarsi alla famiglia abbandonando la televisione. Ospite nel salotto di Verissimo, l’ex velina ha raccontato gli anni del successo, svelando anche i rischi che la popolarità può portare con sé: giovanissima, si è salvata da un tentativo di molestie e da uno stalker che l’ha tormentata per anni.

Alessia Merz, le molestie e il falso provino

Conoscere il successo negli anni dell’adolescenza può rivelarsi una vera e propria trappola. Lo sa bene Alessia Merz, che intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo ha svelato di essersi salvata da un tentativo di molestie: “Avevo appena compiuto 18 anni. Mi chiamarono dicendomi che c’era un film per me con tanto di attori e di copione. Mi dissero ‘troviamoci a Milano, ti vengo a prendere alla stazione’. Io mi fidai. Quando arrivai a Milano questa persona mi prese in macchina, ma iniziai a capire che non stavamo andando in studio, bensì all’ippodromo. Fermò la macchina e in tre secondi mi ritrovai con il sedile giù e lui addosso a me” ha spiegato la showgirl raccontando lo spiacevole episodio. Come si è salvata? “Urlai talmente tanto che lo sconvolsi e si fermò. Rimise la macchina subito in moto e mi riportò in stazione. Probabilmente pensava avessi capito cosa voleva fare, che fossi d’accordo se ero salita nella sua auto. Da lì mi sono resa conto che ci sarebbe stato bisogno di qualcuno che mi seguisse, qualcuno che mi spiegasse che i provini si fanno in ufficio”.

“Sono stata vittima di uno stalker”: la rivelazione della showgirl

Le brutte avventure per Alessia Merz, purtroppo, includono anche un caso di stalking. “C’era questo signore. Io all’epoca avevo 20 anni lui ne aveva 40, e sapeva sempre dov’ero. Se andavo in un paesino in Sicilia, ad esempio, trovavo un suo bigliettino che mi faceva capire che sapeva che ero lì. Mi controllava. Mi scriveva cose come ‘quando il tuo agente guida e tu sei seduta dietro con la coperta addosso che dormi, digli di stare attento’ Era ossessionato” ha raccontato l’ex velina.

“Un giorno è arrivato dal mio agente con un regalo dicendogli ‘è colpa tua se non stiamo insieme perché lei vorrebbe stare con me. Ero tranquilla perchè pensava che la colpa fosse degli altri se non stavamo insieme, ma tutte le persone che mi circondavano erano a rischio. Quando poi è arrivato sotto casa mia e ha saputo dove abitavano mia madre e mia sorella abbiamo denunciato” ha spiegato ancora la Merz. Nonostante il divieto di avvicinarsi a lei, l’uomo è comunque tornato alla carica poco dopo: “Un po’ di tempo dopo ero a Salsomaggiore per un evento e lui scrisse al mio agente ‘sono qui con una pistola ma non la uso. Sei bellissima, ma ho capito che non vuoi stare con me’. Da allora è sparito. Fortunatamente ha mollato”.

Alessia Merz e l’amore con Fabio Bazzani

A regalare momenti decisamente più piacevoli alla Merz, è senza dubbio il marito Fabio Bazzani: “Io e Fabio siamo insieme da 20 anni. Abbiamo dimostrato che non è vero il detto che calciatore e velina non durano. La nostra storia è completa, perché ci sono stati momenti belli ed altri in cui abbiamo discusso, ma sempre insieme. E sempre con i nostri figli”. E a chi le chiede se le manchi la tv, lei risponde: “Non sono la casalinga disperata che ha il rimpianto di non aver lavorato. Io ho scelto. Volevo una famiglia”. E non sembra affatto pentita della sua decisione.