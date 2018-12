Sesso con l’ex, perché fa bene alla salute

editato in: da

Il sesso con l’ex fa bene alla salute. Sembra incredibile, ma ad affermarlo è un team di scienziati che ha realizzato un’interessante ricerca negli Stati Uniti.

Quante volte ci è stato detto che il sesso con l’ex non può che farci male? Che continuare a vederlo potrebbe solo peggiorare la situazione e renderci ancora più tristi? Bene, dimenticate tutte queste raccomandazioni fatte dalle vostre amiche, perché la scienza afferma tutto il contrario.

Uno studio pubblicato sulla celebre rivista Archives of sexual behavior ha svelato che andare a letto con il proprio ex non solo non è sbagliato, ma da anche bene. Il motivo? Aiuterebbe a rendere meno stressante la fine di una storia d’amore che, come è noto, crea un forte stress emotivo e psicofisico nei partner. Finire sotto le lenzuola però aiuterebbe ad allentare la tensione e migliorare la situazione.

Lo svelano gli psicologi della Wayne University di Detroit e dell’Università di Toronto che hanno condotto una serie di esperimenti su 113 persone che avevano da poco chiuso una relazione. I volontari hanno risposto ad una serie di questionari riguardo il proprio ex, raccontando anche gli incontri arrivati diversi mesi dopo la rottura.

Il risultato? Sembra che il sesso sia una vera e propria medicina per sconfiggere il dolore provato per la fine della relazione. Una sorta di terapia, che fa bene al corpo e alla mente. “A questo punto possiamo dire che le preoccupazioni non erano fondate – ha spiegato la dottoressa Stephanie Spielmann -. Il fatto che il sesso sia ricercato di più da chi è stato lasciato o da chi si sente ancora legato al partner non vuol dire che sia sbagliato farlo, ma che dovremmo chiederci quali sono le motivazioni dietro questa ricerca”.

Secondo gli esperti dunque il sesso con l’ex fa bene alla salute: “Bisogna chiedersi: stanno provando a tornare insieme? O è parte del processo di addio? – ha svelato la psicologa Madeleine Mason Roantree – nel primo caso sarebbe meglio non continuare e lavorare su di sé per cominciare una nuova, e più sana, relazione”.