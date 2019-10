Perché lui scatta foto mentre facciamo l’amore?

editato in: da

Ciao Anita, mi vergogno un po' ad ammetterlo ma da un po' di tempo ho un amante. Sì, tradisco mio marito e non mi pento. Lui (l'altro) però insiste nel volere fare foto mentre facciamo sesso. Mi ha promesso che non le mostrerà mai a nessuno e io gli credo, anche se mi dà fastidio; a volte mi tratta come un'attrice di quel tipo.

Carissima Sonia, non mi stai raccontando niente di nuovo: sono storie che sento ogni giorno e che io stessa ho vissuto nei miei anni di spensierata singletudine. Sei capitata, quindi, in buone mani.

Come (non) scattare foto hot

Prima di indagare le possibili cause alla base delle insolite – che poi tanto insolite non sono – abitudini del tuo amante, e quindi di rispondere alla tua domanda, apro una doverosa premessa.

Come puoi fidarti di un uomo che frequenti da poco e con cui non hai una relazione stabile? La passione non deve mai accecare il buon senso! Onde evitare di ritrovarti in rete ritratta in una situazione imbarazzante, che nel tuo caso rischierebbe anche di compromettere la serenità familiare, evita di farti riprendere in quei momenti o perlomeno abbi cura di oscurare viso e segni particolari come tatuaggi o cicatrici.

Controlla sempre le foto e i video realizzati dal tuo partner per verificare che siano conformi alle regole di cui sopra.

Mi raccomando!

Perché lui ama fare video durante il rapporto

Ci sono diverse ragioni che spingono un uomo a voler documentare le proprie prodezze sotto le lenzuola. In particolare, ho individuato cinque tipologie di “maschio”:

Il narcisista

Il suo ego strabordante viene prima di tutto. Lui non si ama, si venera. Semplicemente ama riprendersi per poi riguardarsi compiancendosi per cotanta bellezza. L’esibizionista

Ama mostrarsi mentre fa sesso. Attenzione perché questa tipologia di amante potrebbe divulgare in rete, specificatamente su siti pornografici amatoriali, il reportage delle sue performance sessuali. Il porno attore mancato

Cresciuto con i porno, da cui ancora attinge costantemente ispirazione, in quei momenti si immedesima fin troppo nella parte. Lo riconosci per le espressioni falsamente goduriose che gli escono quando cerca di scimmiottare i grandi nomi del cinema hard. Il misogino

L’uomo che odia le donne le riprende solo per farne sfoggio e ridicolizzarle con amici e conoscenti. Questa è in assoluto la categoria di uomini più pericolosa, perché sa benissimo come raggirarti e farti cascare nella sua trappola. Lo splendido

Anche lui, come il misogino, ama fare sfoggio delle proprie conquiste con gli amici al bar, ma lo fa con leggerezza, più per ignoranza che per cattiveria. Tuttavia, il suo comportamento non è giustificabile.

Non è detto che il tuo lui faccia parte di una di queste categorie, ma tieni comunque sempre gli occhi ben aperti e non cedere mai alle sue insistenze, se non corrispondono alle tue volontà. Il segreto di una sessualità serena è la piena consapevolezza di sé e delle proprie esigenze. Rispettati se vuoi che gli altri rispettino te.