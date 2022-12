Tumori infantili, nuova forza alla ricerca coi doni solidali per Natale

Fonte: 123RF Regali di Natale AIRC per sostenere la ricerca contro i tumori infantili

Tumori infantili, il punto sulla ricerca

In Italia si stima che ogni anno circa 1.400 bambini e ragazzi di meno di 14 anni siano colpiti dal cancro, mentre tra gli adolescenti dai 15 ai 19 anni i casi calcolati sono circa 900. Complessivamente i tumori pediatrici costituiscono l’1% di tutte le neoplasie.

Oggi, grazie al lavoro di medici e ricercatori, la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi supera l’80% per le leucemie e si aggira attorno al 70% per i tumori solidi. Nel solo 2022 AIRC sostiene 78 progetti di ricerca sui tumori pediatrici con un investimento complessivo di 8,5 milioni di euro e con l’obiettivo di riuscire a curare tutti i piccoli pazienti, grazie allo sviluppo di terapie specifiche sempre più precise, efficaci e meno tossiche.

Tumori infantili, i regali solidali AIRC

Tutto in un dono è il messaggio di AIRC per Natale. Con i regali solidali disponibili sullo shop online o con una donazione libera a Fondazione, è possibile sostenere la ricerca sui tumori infantili. Questo dono, non solo materiale, è soprattutto un gesto capace di donare nuovamente la vita, attraverso i progressi della ricerca, a bambini e adolescenti con tumore. Per guardare con fiducia al futuro, in autentico spirito natalizio. Sul sito è anche disponibile una guida per rispondere alle domande più comuni che sorgono dopo una diagnosi di tumore al proprio figlio.

La testimonianza di Giulia Arena

“Natale per tutti noi è sinonimo di dono e di condivisione – ricorda Giulia Arena (leggi la nostra intervista), ambasciatrice di Fondazione AIRC – Credo che quest’anno scegliere uno dei regali di AIRC da mettere sotto l’albero sia ancora più importante. Con il nostro gesto daremo un sostegno concreto a tante ricercatrici e a tanti ricercatori della Fondazione impegnati ogni giorno per dare speranza e fiducia alle famiglie che ricevono una diagnosi di tumore, attraverso lo sviluppo di cure sempre più efficaci”.

Fonte: Alberto Gottardo - Ufficio stampa AIRC

Torna l’asta in presenza

Martedì 6 dicembre torna l’Asta in Presenza nella sede fiorentina della Casa d’Aste Pandolfini dove sono battuti i 111 lotti del catalogo dedicato. Anche in questo caso è possibile fare la propria offerta online fino alle ore 13.00 del giorno dell’evento quando tutte le proposte vengono battute in presenza dall’esperto d’arte Fausto Calderai che, fin dalla prima edizione, ha guidato tutte le Aste AIRC.

Tanti gli oggetti di pregio legati al mondo dell’arte e dell’arredamento a disposizione per appassionati e intenditori come la coppia di appliques a cinque fiamme in ottone modello Sputnik di Stilnovo degli anni ’60, gli studi a matita di cavalli e capre realizzati dall’artista toscano Giovanni Fattori o il ‘Paesaggio con figura’