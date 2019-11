Tosse notturna? Bloccala con lo sciroppo

editato in: da

La tosse notturna non solo rovina la qualità del sonno, ma a lungo andare può avere complicazioni ben più gravi su salute e qualità della vita.

Infatti, non riposare in modo adeguato potrebbe causare un’eccessiva stanchezza durante il giorno. Di conseguenza, compiere anche le più semplici attività quotidiane, come andare al lavoro, a scuola o in palestra, potrebbe diventare complicato ed eccessivamente faticoso. Anche tu stai convivendo con una tosse che ti tiene sveglio la notte? Occorre trovare subito un rimedio.

Lo sciroppo per la tosse è una valida soluzione, in quanto riesce a bloccare il problema già dai primi sintomi. Come agisce sull’organismo e quali sono i migliori sciroppi per la tosse sul mercato? Rispondiamo a queste ed altre domande, e ti aiutiamo a recuperare tutto il sonno che hai perso.

Perché tossiamo soprattutto di notte?

Tutti conosciamo il rumore della tosse: lo associamo a un problema, un disturbo, un elemento di fastidio e preoccupazione. In realtà la tosse non ha solo lati negativi, ma ha un imprevedibile risvolto positivo: si tratta di un meccanismo di difesa attivato dall’apparato respiratorio quando avverte la presenza di elementi estranei.

Attraverso un movimento della glottide l’organismo cerca di espellere muco, polvere o altro materiale potenzialmente dannoso che si è intrufolato nella gola e altri organi collegati. Questa vera e propria esplosione avviene grazie a dei recettori che intercettano e cercano di eliminare gli intrusi.

Lo sciroppo contro la tosse blocca questo stimolo incondizionato dell’organismo. Inoltre, risulta molto utile durante la notte, momento durante il quale generalmente si acutizza il disturbo. Quando siamo sdraiati le vie respiratorie risultano compresse e ciò rende il passaggio di aria più difficoltoso. Senza contare che quando siamo a letto muco e altri residui tendono a depositarsi sulle pareti di bronchi e altri organi, aumentando così lo stimolo della tosse. Il problema può essere provocato anche dal fumo della sigaretta o dalla polvere presente nella camera da letto.

Senza contare che la tosse è di solito sintomo di altre patologie che impediscono il normale passaggio di aria nelle vie respiratorie. Pensiamo, per esempio, al raffreddore che tiene pure il naso tappato. Ma potremmo citare anche asma e allergie respiratorie che causano un’irritazione delle mucose. In questi momenti, l’aria secca e fredda può peggiorare la situazione, impedendo il corretto riposo. Insomma, qualunque sia la causa, il disturbo deve essere fermato il prima possibile.

Sciroppo per la tosse: ritrova la serenità nelle ore notturne

Il mercato offre principalmente due tipi di sciroppo sedativo della tosse:

ad azione centrale

ad azione periferica

I primi agiscono sulla zona del cervello responsabile dello stimolo della tosse, bloccando la comunicazione tra la nostra mente e le terminazioni nervose presenti nelle pareti di gola e apparato respiratorio. Solitamente gli sciroppi ad azione centrale sono a base di principi attivi come il Destrometorfano e la Pentossiverina.

Quelli ad azione periferica riducono invece la sensibilità dei recettori periferici della tosse, in modo da ridurre anche l’irritazione della gola. In tal caso, molti sciroppi fanno affidamento a sostanze emollienti e balsamiche, solitamente di origine naturale.

Insomma, le soluzioni e i rimedi sono tanti. Basta andare in una qualsiasi farmacia per capire che l’offerta è davvero vasta.

Cosa scegliere? Una valida alternativa è rappresentata da Bisolvon, lo sciroppo tosse da banco a base di destrometorfano bromidrato, ideale per bloccare la tosse secca notturna. Bisolvon Tosse Sedativo inizia ad agire dopo 15 minuti dall’assunzione e il suo effetto sedativo ha una durata di 3-6 ore.

Ora non ti resta che trovare la soluzione ideale per le tue esigenze e poggiare la testa sul cuscino dimenticando una volta per tutte quel fastidioso disturbo che non ti fa dormire.