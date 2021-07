Mascherine colorate: come scegliere le più sicure

editato in: da

Da più di un anno, la mascherina rappresenta il principale presidio contro l’insidioso Covid-19, il virus minuscolo quanto pericoloso, che ha modificato profondamente comportamenti e abitudini di tutti noi.

Dall’inizio della pandemia, il mercato si è arricchito di alternative: mascherine chirurgiche, FFP2, in tessuto e così via. Abbiamo imparato ad abbinarle ai vestiti o alla divisa del lavoro, scegliendo spesso soluzioni colorate e personalizzate. Ma una mascherina colorata garantisce comunque un’efficace protezione dal virus? Certamente! Ciò che fa la differenza non è certo il colore, ma i materiali, la struttura, il modo in cui viene prodotta e le certificazioni. Ecco perché quando si vuole acquistare una mascherina è importante scegliere la migliore tipologia in commercio, ma anche il fornitore più affidabile.

Mascherine colorate: quali sono le più sicure

A prescindere dal colore, quando si acquista una mascherina bisogna fare attenzione alla tipologia. Ognuna ha caratteristiche ben precise. La mascherina chirurgica è un dispositivo medico monouso costituito solitamente da tre strati in TNT capace di bloccare il virus in uscita, ma non in entrata. Quindi, non proteggono dal virus chi le indossa, ma almeno evitano che si diffonda.

Le mascherine FFP2 invece sono efficaci in entrambi i casi: evitano che la persona che le indossa lo diffonda tramite le goccioline di saliva e, allo stesso tempo, garantiscono un’alta protezione. Quindi sono senza dubbio la migliore soluzione attualmente presente sul mercato.

Mascherine Colorate certificate Made in Italy: la garanzia firmata EkipLabs

Se si vuole acquistare una mascherina FF2 colorata è importante scegliere un rivenditore affidabile, anche perché i coloranti – se di scarsa qualità – possono macchiare o provocare irritazioni. Un tessuto colorato di scarsa qualità rischia di provocare irritazioni e dermatiti.

Cerchi un’azienda valida a cui affidarti per l’acquisto di mascherine per te e tutta la famiglia? EkipLabs è la startup italiana nata nel 2020 dalla volontà di Giuseppe e Massimo Mora, due fratelli che con l’inizio della pandemia, hanno deciso di ampliare la loro Società e produrre prodotti dedicati alla cura e alla prevenzione. Fin da subito si sono contraddistinti per una produzione certificata di dispositivi, ma anche per l’attenzione alla sostenibilità e al sociale.

Se cerchi mascherine colorate davvero sicure e affidabili, hai trovato l’azienda che fa per te: EkipLabs realizza mascherine colorate IG-MASK FFP-2 prodotte e certificate in Italia. Infatti, l’azienda è certificata ISO 9001 e ciò garantisce la completa tracciabilità della produzione e continui controlli sulla qualità.

Senza contare che IG-MASK FFP2 può filtrare il 99,7% di batteri e virus grazie a una struttura formata da ben quattro strati: una finitura esterna, due filtri e un rivestimento anallergico e morbido che rimane a contatto con la cute.

IG-MASK è certificata CE 0477 per tutti i colori e per le taglie. Le mascherine sono disponibili in tre taglie (Small, Medium e Large) e 13 colorazioni diverse. Ciò consente alla mascherina di adattarsi a qualsiasi fisionomia e aderire perfettamente al volto, anche grazie a una striscia bioadesiva e anallergica posta sul nasello. Assicura quindi massima protezione anche ai bambini.

Le mascherine IG-MASK FF-2 possono anche essere personalizzate, non solo in base a colore e dimensione, ma anche inserendo un logo o altro simbolo: questa è un’ottima notizia per tutte le aziende che desiderano brandizzare la mascherina indossata da collaboratori e dipendenti.

A garanzia d’igiene, ogni mascherina viene sigillata a ultrasuoni e arriva a casa perfettamente asettica, pronta per essere indossata e contrastare efficacemente il Covid-19.

Insomma, EkipLabs ha pensato alle esigenze dei privati, grandi e piccini, ma anche delle imprese italiane. Non rimane che scegliere le proprie mascherine colorate: tutte le informazioni sull’azienda e sui prodotti medicali sono disponibili sul sito ufficiale.