Regina Elisabetta, Boris Johnson svela la vera causa della morte

Fonte: Getty Images La Regina Elisabetta II è morta l'8 settembre 2022 all'età di 96 anni

A due anni dalla morte della Regina Elisabetta, emergono nuovi dettagli sulle cause della scomparsa dell’amata sovrana, che ha lasciato un vuoto enorme nei sudditi e non solo. A svelare una scomoda verità e inedite informazioni è stato Boris Johnson, l’ex primo ministro inglese, il cui mandato è terminato proprio qualche giorno prima del decesso dell’amata Lillibet. Dunque, nessuna causa naturale come scritto inizialmente sul certificato di morte.

Come è morta la Regina Elisabetta

Boris Johnson ha rivelato nel suo libro autobiografico Unleashed, in uscita il 10 ottobre, che la Regina Elisabetta II soffriva di una malattia terminale che non le ha lasciato scampo. “Sapevo da un anno o più che aveva una forma di cancro alle ossa, e i suoi medici erano preoccupati che da un momento all’altro la situazione potesse degenerare”, ha ammesso l’ex leader del Partito Conservatore. A quanto pare prima del suo ultimo incontro con la Regina, il segretario privato di Elisabetta II, Edward Young, aveva avvertito Johnson che la sua salute era peggiorata notevolmente durante l’estate. “Sapeva da mesi che sarebbe morta”, ha precisato Johnson.

Nel suo libro, di cui un’anticipazione è stata fornita dal Daily Mail, Johnson ha svelato: “Appariva pallida e più curva, e aveva lividi scuri sulle mani e sui polsi, probabilmente dovuti a flebo o iniezioni. Ma la sua mente era completamente intatta”. Nonostante la sua evidente fragilità, la mente di Elizabeth era lucida e attiva e aveva deciso ugualmente di trascorrere la bella stagione a Balmoral, in Scozia, da sempre suo buen retiro.

“Il suo grande sorriso e la sua bellezza continuavano a illuminare la stanza”, ha assicurato Johnson, che ha inoltre sottolineato la determinazione della Regina a fare il suo dovere, anche in condizioni così critiche. “Era determinata a vedere la transizione pacifica di un nuovo governo e ad aggiungere un altro Primo Ministro alla sua eredità“, ha commentato, alludendo alla profonda responsabilità che Elisabetta ha sempre sentito per il suo Paese.

Fonte: IPA

Le ultime parole della Regina Elisabetta

Boris ha ribadito che la Regina Elisabetta sapeva già che se ne sarebbe “andata” ma era allo stesso tempo “determinata a sopportare e adempiere al suo ultimo dovere” supervisionando la “transizione pacifica e ordinata” del potere da Johnson al suo successore come Primo Ministro, ovvero Liz Truss.

Johnson si è dimesso formalmente da Primo Ministro durante il suo incontro con la Regina e ha inoltre fatto sapere di aver ricevuto un ultimo consiglio da Elisabetta: “Non ha senso essere amareggiati. Se tutti in politica – e nella vita – potessero vederlo così chiaramente come lei, il mondo sarebbe un posto molto, molto più felice”.

Non è la prima volta che si parla della malattia segreta della Regina Elisabetta; già qualche tempo fa lo storico Gyles Brandreth aveva accennato ad un tumore alle ossa. Tuttavia, la rivelazione di Boris Johnson aggiunge un nuovo commovente capitolo alla storia di una Regina che, per tutto il suo regno, è stata simbolo di stabilità e impegno. Una vita intera dedicata alla Corona. Che è sempre stata più importante di tutto e tutti, anche di se stessa.