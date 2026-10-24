Mette-Marit di Norvegia, anche il fratello della Regina finisce sotto accusa

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IPA Mette-Marit di Norvegia

Non c’è pace per Mette-Marit, la nuova Regina di Norvegia. Questa volta al centro dello scandalo c’è suo fratello, Espen Høiby, coinvolto in una causa legale legata al fallimento di una scuola di volo. Una controversia che coinvolge decine di ex studenti e che potrebbe avere importanti conseguenze economiche.

Mette-Marit, il fratello Espen Høiby citato in giudizio: cosa è successo

Espen Høiby, fratello di Mette-Marit, è stato citato in giudizio da 60 ex studenti della Pilot Flight Academy, una scuola di volo situata presso l’aeroporto di Torp, in Norvegia, dichiarata fallita poco dopo l’inizio dell’anno.

La chiusura dell’istituto ha avuto conseguenze pesanti: circa 160 aspiranti piloti hanno dovuto interrompere il proprio percorso di formazione, mentre una quarantina di dipendenti ha perso il lavoro. A rendere la situazione ancora più delicata è il fatto che numerosi studenti avevano già versato in anticipo le rette scolastiche, per importi che arrivavano a circa 250mila corone norvegesi (quasi 24mila euro).

Somme considerevoli che, con il fallimento della società, rischiano di non essere recuperate. Secondo quanto riportato dall’emittente norvegese NRK, gli ex allievi hanno deciso di intraprendere un’azione legale nei confronti di Espen Høiby e Per Mikael Eriksson, ex amministratore delegato e presidente del consiglio di amministrazione della scuola.

Al centro di tutto ci sarebbero presunte irregolarità nella gestione della crisi finanziaria, tra cui il ritardo nella presentazione dell’istanza di fallimento e possibili violazioni delle norme contabili.

Il legale di Espen Høiby respinge le accuse

La vicenda ha inevitabilmente attirato l’attenzione dei media norvegesi, anche per il legame familiare tra uno dei soggetti citati in giudizio e la Regina Mette-Marit.

A intervenire è stato Kristoffer Aasebø, avvocato incaricato della difesa di Espen Høiby e Per Mikael Eriksson, che ha respinto le contestazioni. “Riteniamo che non vi siano i presupposti per citare in giudizio Espen Høiby in questa vicenda”, ha dichiarato il legale.

A detta dell’uomo, il cognato di Re Haakon non avrebbe mai ricoperto incarichi nel consiglio di amministrazione della Pilot Flight Academy, né avrebbe rappresentato direttamente la società nei rapporti con gli studenti.

Aasebø ha inoltre definito la ricostruzione dei ricorrenti “inesatta” e “sbilanciata”, contestando l’attribuzione delle responsabilità. Il legale ha difeso anche Eriksson, sostenendo che durante il suo mandato si sarebbe basato sulle informazioni ricevute dalla dirigenza e sulle rassicurazioni dei proprietari circa la disponibilità di nuovi capitali.

Ad oggi non è chiaro se le autorità apriranno un’indagine. Le contestazioni restano da accertare e la citazione in giudizio non equivale a un accertamento di responsabilità.

Un altro dolore per Mette-Marit di Norvegia

Tutto questo arriva in un periodo particolarmente complesso per Mette-Marit di Norvegia. La 53enne sta affrontando una lunga convalescenza dopo il trapianto di polmone subito a giugno, reso necessario dalla fibrosi polmonare di cui soffre da anni.

A complicare ulteriormente il quadro familiare ci sono le vicende giudiziarie del figlio Marius Borg Høiby e il lutto per la morte del suocero Harald V, scomparso il 28 agosto 2026 all’età di 89 anni.

La causa contro Espen Høiby aggiunge ora un nuovo elemento di preoccupazione. La vicenda, pur non coinvolgendo direttamente la Regina, riporta sotto i riflettori la sua famiglia d’origine, mentre resta da chiarire quali saranno gli sviluppi giudiziari del fallimento della Pilot Flight Academy.