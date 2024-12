Kate Middleton, le rigide (e sorprendenti) regole di bellezza per il Natale

Fonte: IPA Kate Middleton

La Principessa del Galles sa sempre come sorprendere. Nonostante l’anno difficile appena passato, Kate Middleton non ha mancato di partecipare ad alcuni importanti eventi pubblici, rassicurando i suoi concittadini sulle proprie condizioni di salute. Dopo la diagnosi di cancro e le cure, la Principessa sembra stare meglio e lo dimostra anche con splendidi e impeccabili look. Lo ha dimostrato anche al concerto Insieme a Natale, all’Abbazia di Westminster, andato in onda la sera della vigilia, martedì 24 dicembre. Un trucco lucido, sottile, assolutamente non calcato e non sgargiante… Ma come fa a essere sempre così perfetta? Ebbene, la Principessa segue alcune regole rigide quanto sorprendenti per non sbagliare mai un colpo quando si tratta di beauty look.

Le 6 regole di bellezza di Kate Middleton

Secondo un’esperta del settore, Saffron Hughes, truccatrice, sono sei le regole a cui Kate Middleton si attiene senza sgarri quando si tratta di bellezza. Niente di ufficiale chiaramente, ma sono semplici mosse che sembrano funzionare veramente bene per la Principessa, facendola apparire impeccabile ad ogni occasione.

Prima regola: lascia perdere i rossetti dai colori vivaci. Questa sì che è una sorpresa! Natale sembrerebbe il momento perfetto per usare finalmente quella shade per le labbra brillante e travolgente, troppo appariscente per essere indossata in un’occasione comune. Sembrerebbe invece che nelle regole di bellezza di Kate queste siano “vietate”. Mentre la defunta Regina Elisabetta II amava il rossetto rosa brillante e mentre la Principessa Anna spesso sfoggia un elegante labbro rosso (a dimostrazione che questa non è proprio una regola reale ufficiale), Kate preferisce i nude naturali e le sfumature rosa tenui.

Sulla leggerezza insiste anche la seconda regola. Come sappiamo, la base del trucco sul viso è essenziale, e la tattica di Kate sembrerebbe quella di non utilizzare nessun trucco pesante per la base del viso. Anche durante gli eventi serali glamour, la carnagione di Kate appare sempre naturale e luminosa: non c’è mai un bordo di fondotinta non sfumato, una chiazza o una striatura dura di fard in vista.

La terza regola, sembra una banalità, ma è invece importante, è fare attenzione che il trucco non sia sbavato o colato. “Se c’è una cosa che la nostra principessa sa, è come far durare il trucco”, dice Saffron. “Apparire equilibrati è incredibilmente importante durante gli eventi reali” – e non abbiamo mai visto Kate con il mascara che si sfalda, il rossetto sbavato o il trucco per gli occhi che le cola sul viso.

Le regole per i capelli e per essere sempre in ordine

Chiaramente una regola non poteva non essere dedicata ai capelli e a come tenerli in ordine. Si tratta della quarta regola: la chioma della Principessa deve essere sempre ben curata. Nel corso degli anni, abbiamo visto Kate Middleton sfoggiare una varietà di acconciature, dalle pratiche code di cavallo alle glamour onde hollywoodiane. Tuttavia, una cosa rimane costante: i suoi capelli sembrano sempre ben curati. È evidente che Kate si sottopone regolarmente a tagli di capelli, trattamenti colorati e asciugature per mantenere le sue ciocche eleganti e lucenti, senza capelli grigi randagi o ciocche ribelli in vista.

La quinta regola ha invece a che fare con il trucco degli occhi. Questo infatti dev’essere tenuto leggero, appena accennato, sicuramente non pesante. Mentre la Principessa del Galles sfoggia occasionalmente uno smokey eye per eventi serali sfarzosi, di solito mantiene il trucco degli occhi semplice e naturale durante il giorno, optando per ombretto marrone, morbido eyeliner marrone e uno strato di mascara. Per emulare il suo look, applica l’eyeliner sul terzo esterno della linea delle ciglia inferiori per un aspetto più arrotondato e con gli occhi spalancati.