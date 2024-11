Fonte: IPA | Getty Images Kate Middleton e Manisha Koirala

Sono stati in molti, volti noti e semplici cittadini, a inviare il proprio affetto e vicinanza a Kate Middleton dopo la notizia della sua malattia. La principessa non ha certo avuto modo di rispondere a tutti, seppur tutti ha ringraziato più volte nei messaggi diffusi sui social negli ultimi mesi. Qualcuno che ha ricevuto una lettera da Kate, però, c’è: si tratta di Manisha Koirala, attrice nepalese e star di Bollywood, che in passato ha combattuto contro un tumore alle ovaie.

La lettera di Kate Middleton a Manisha

Quando, lo scorso marzo, Kate Middleton ha rivelato di avere un tumore, l’attrice Manisha Koirala, che aveva vissuto la stessa malattia, ha inviato una lettera alla principessa, senza tuttavia attendersi una risposta. E, invece, ha rivelato l’attrice di Bollywood alla stampa indiana, una risposta è arrivata e portava la firma di Kate. La consorte di William si è congratulata con Koirala e ha espresso la sua gioia per la sua guarigione. Manisha, che scoprì un cancro alle ovaie al quarto stadio nel 2021, è oggi infatti stata dichiarata cancer-free.

“Dà la forza per andare avanti, l’essere riconosciuta da una persona del calibro della stessa principessa. Le sue parole rappresentano una forte motivazione nel continuare a fare il mio lavoro” ha commentato l’attrice. “Quando ero in cura per il tumore, significava tantissimo quando un altro paziente mi contattava e mi dava speranza”. Lo stesso che l’attrice, che oggi si batte per sensibilizzare sull’argomento e per il diritto alla salute dei più sfortunati, ha scelto di fare con Kate.

Il dolce messaggio alla mamma inglese

In teoria, chiunque può scrivere all’indirizzo ufficiale della Famiglia Reale, e spesso si riceve anche una risposta, ma raramente è davvero scritta o firmata da un membro della Corona. Kate trasgredisce spesso a questa regola e, quando ne ha la possibilità, risponde con piacere ai cittadini che la contattano. Così come tempo fa ha fatto con Kirsty Kerr, la mamma di una bambina celiaca, Isla, che ha scelto di raccontare alla principessa le difficoltà della piccola, ringraziandola per le attività a sostegno del benessere mentale dei bambini. Kate ha risposto con elogi alla forza di volontà di Isla e l’augurio di un futuro felice.

Fu ampiamente condivisa, invece, la lettera scritta da Kate Middleton nelle vesti di Colonnello. Alla principessa spetta infatti il ruolo di colonello onorario delle guardie irlandesi, e proprio a loro si rivolse, qualche mese fa, in una missiva dove si scusava per aver saltato le esercitazioni della Rassegna dei Colonnelli, evento che si tiene il giorno precedente al Trooping the Colour.