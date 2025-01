Kate Middleton e William, come vogliono “viziare” i figli dopo l’anno difficile passato

Dopo l'anno difficile appena trascorso Kate Middleton e il Principe William vogliono "viziare" i propri figli: ecco come

Fonte: IPA Kate Middleton, il Principe William e i figli Louis, Charlotte e George

Anche i reali d’Inghilterra hanno detto addio al 2024. Per Kate Middleton e il Principe William è stato un anno difficile a causa della diagnosi di cancro della Principessa. Un anno di cure, che ha sicuramente avuto un impatto anche sui figli dei due reali: George, Charlotte e Louis. Secondo alcuni, proprio per i 12 mesi particolarmente pesanti appena passati, il Principe e la Principessa del Galles cercheranno di regalare ai loro bimbi alcune sorprese per “viziarli” nel 2025.

Come Kate Middleton e William “vizieranno” i figli nel 2025

Sembra che quelle di Natale e di Capodanno siano state feste tranquille per la famiglia reale inglese. Una tranquillità meritata dopo le difficoltà dell’ultimo anno con le diagnosi di cancro di Re Carlo e di Kate Middleton. In Particolare il Principe William e la Principessa hanno passato il Natale nella tenuta del sovrano nel Norfolk, a Sandringham.

I loro tre figli, il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis, sono stati di grande sostegno per Kate e la sua famiglia e hanno continuato ad affascinare i fan reali durante gli impegni pubblici. Alla luce del loro anno sulle montagne russe, l’autrice reale Ingrid Seward ritiene che il Principe e la Principessa del Galles cercheranno di regalare alla loro nidiata una serie di sorprese nel 2025. “Kate vorrà viziarli un po’, perché è molto spaventoso per i bambini quando i loro genitori sono così malati, quindi penso che quest’anno avranno qualche sorpresa,” ha spiegato.

“Penso che William e Kate potrebbero portare i bambini a sciare durante le vacanze di Pasqua e probabilmente organizzeranno una grande vacanza estiva, perché per quanto ne sappiamo non sono andati da nessuna parte l’anno scorso”.

La cautela di Kate e William con i figli

L’autrice, il cui libro Royal Children documenta la vita dei giovani reali attraverso le generazioni, ha aggiunto: “Come molti genitori famosi, sono cauti nell’esporre i bambini a un controllo eccessivo in questa era digitale. Sanno che devono produrli in determinate circostanze. volte, ma penso che li tengano nascosti per il resto del tempo.

“Questi ragazzi hanno una vita molto più ordinaria e informale rispetto ai loro predecessori, perché non sono circondati da tate e personale; stanno molto con i loro genitori. Sembra che loro tre vadano incredibilmente d’accordo; sono affiatati in termini di età, amano tutti lo sport, sono vincolati dalla situazione in cui si trovano e sono tutti coinvolti e penso che questo li renda tutti più vicini”.