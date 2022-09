La Garden House della Regina in affitto

La morte della Regina Elisabetta ha portato enorme dispiacere in tutto il mondo, soprattutto negli appassionati della Corona che per tantissimi anni hanno visto in lei una figura insostituibile. Poco prima della sua scomparsa e a pochi giorni dal funerale di Sua Maestà , la Garden House nella tenuta di Sandringham, di proprietà della Regina, è stata messa in affitto.