Fonte: 123RF Test: Sei guerriera o pacifista?

C’è chi ha la dote della mediazione e, da ogni situazione di tensione o di conflitto, riesce a uscire da vincente senza … sparare un colpo. È un’attitudine naturale, quella di non scomporsi mai. Ma l’attitudine a non perdere le staffe si può anche affinare con l’autocontrollo, cercando di bypassare i contrasti e gli scontri, per trovare la via pacifica alle soluzioni.

Quei momenti di tensione

Ci sono però decine di situazioni durante le quali è praticamente impossibile non arrabbiarsi: di fronte a un’ingiustizia, ad esempio. Che sia verso di noi o verso qualcun altro, il nostro animo sensibile si attiva per difendersi o difendere la vittima di questo sopruso. In certi frangenti poi (al lavoro, in famiglia, ma anche al bar o in macchina) l’autocontrollo può essere difficile da preservare e lo stress ci mette del suo, anche se la calma è l’arma più potente per risolvere i problemi.

Self control innanzitutto

Ma se qualcuno ci offende, ci tradisce, ci mette in ridicolo, ci fa una scorrettezza, si approfitta di noi, come si fa a non saltare su come una guerriera ninja? In realtà la via giusta per reagire alle circostanze sfavorevoli o dolorose è quella di rimanere equilibrate anche sei ci viene da piangere, controllata pure se vorremmo urlare, gelide quando vorremmo incendiare qualcuno! L’aggressività va controllata e riportata a livelli gestibili: andiamo a correre, creiamo qualcosa con le nostre mani, impegniamoci in un’attività che ci aiuti a rilassarci come lo yoga. Reagire in modo eccessivo fa male soprattutto a noi stesse, perché troppa rabbia può provocare ansia, tristezza, malumore e calo dell’autostima.

Attenzione alle parole

Inoltre, quando ci sale la guerriera ninja che è in noi possiamo dire o fare cose offensive, cattive e a volte pericolose, di cui potremmo pentirci ma che potrebbero anche ritorcersi contro. Insomma, rischiamo di compromettere amicizie, conoscenze e reputazione personale. Quindi, come conviene comportarsi? Seguire la via pacifica, della mediazione e del compromesso, sembra il mondo più sano e proficuo di reagire.

E tu, sei sicura di sapere come reagisci alle situazioni di conflitto o di tensione? Gioca con il test e scopri se parti all’attacco o offri una soluzione pacifica.