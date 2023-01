Esperta di affari di cuore e pasticci quotidiani, sono stata la caporedattrice di una famosa rivista per ragazze e ho lavorato nella produzione musicale. Sono laureata in Lettere e scrivo per diverse testate.

Fonte: 123RF Test: quanto sei connessa con il mondo?

Il mondo intorno a noi ci offre un continuo input di informazioni, mode, tendenze, innovazioni, accessibili grazie alla rete. Questo ci consente di essere sempre aggiornate su tutto ciò che ci interessa, e anche di più!

La connessione è comunicazione continua

Possiamo raggiungere quasi tutti grazie ai social, essere sempre visibili con reel, foto, commenti, ma anche scoprire segreti e confidenze di persone che forse non conosceremo mai di persona. Possiamo informarci su qualsiasi cosa sfruttando i motori di ricerca che ci conducono anche a fonti autorevolissime. Siamo al centro di un flusso di dati a nostra disposizione per muoverci agilmente nel nostro universo e, se vogliamo, anche nel metaverso. Essere sempre connesse e accedere a qualsiasi informazione e contatto è un modo di vivere, di pensare, di relazionarsi con il mondo.

C’è chi dice no (almeno per un po’)

Eppure c’è chi ogni tanto ha bisogno di staccare e di ritagliarsi uno spazio in cui la connessione valida è solo quella con sé stessi, magari per vedere un’amica o scrivere un diario. E’ il classico “non ci sono per nessuno” e il C’è una teoria secondo la quale la troppa informazione equivale a nessuna informazione: si chiama overload information, cioè sovraccarico informativo. Quando riceviamo troppe info non riusciamo a riflettere in maniera obiettiva, quindi a capire, a decidere, a scegliere. Andiamo un po’ in confusione, insomma. Come dice un antico proverbio, “L’assai basta e il troppo guasta”, e quindi è comprensibile che, ogni tanto, si voglia mettere a riposo la vita virtuale e godersi quella vera, senza connessioni digitali ma solo umane.

E tu, sei sempre connessa con il tuo mondo e non ti perdi un video, un post, una news oppure ogni tanto molli la presa e ti concedi un break dal web? Scoprilo con il test che ti svela quanto sei collegata alla tua “rete” o se invece ogni tanto ignori tutti i link, i clic, i like e ti connetti solo… con te stessa!