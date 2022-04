Test: Qual è l’accessorio giusto per te?

Esperta di affari di cuore e pasticci quotidiani, sono stata la caporedattrice di una famosa rivista per ragazze e ho lavorato nella produzione musicale. Sono laureata in Lettere e scrivo per diverse testate.

Non potremmo mai fare a meno degli accessori come i gioielli, le borse, le cinture, gli occhiali, le calze, i cappelli, i guanti… Eppure il significato della parola “accessorio” indica qualcosa di non necessario, di aggiunto a ciò che è principale. Già gli antichi egizi (parliamo di circa seimila anni fa!) possedevano accessori preziosi e bellissimi, ma tutte le culture antiche, anche precolombiane, avevano ornamenti pregevoli, come ad esempio le collane e i fermagli in filigrana d’oro delle donne etrusche e romane. Gli accessori quindi sono oggetti importantissimi in tutta la storia dell’umanità. E molto necessari!

Proprio per questo gli accessori hanno molto a che fare con la personalità di chi li indossa. Un ornamento infatti può rivelare parecchio sul carattere di chi lo porta. E ogni ragazza ha l’accessorio giusto per esaltare le sue peculiarità, comunicando il suo mondo interiore attraverso quell’oggetto.

Per scoprire qual è l’accessorio giusto per te, gioca con il test che ti svela segreti e sorprese del tuo accessorio top.