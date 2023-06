Esperta di affari di cuore e pasticci quotidiani, sono stata la caporedattrice di una famosa rivista per ragazze e ho lavorato nella produzione musicale. Sono laureata in Lettere e scrivo per diverse testate.

Fonte: 123RF Test: Che tipo di film sei?

Ma quanto ci piace goderci un film sprofondate nella poltrona di un cinema o nel divano di casa, col bicchierone del popcorn tra le mani! È così piacevole lasciarsi andare alla storia che scorre sullo schermo e alle emozioni che ci suscita, immergendoci nella vicenda che viene narrata. Il cinema poi ci consente di staccare la spina: guadando un film mettiamo da parte le tensioni per immergerci nella trama, le inquadrature, i dialoghi, la musica, gli effetti speciali. E questo anche se il film ce lo gustiamo in beata solitudine, con una bibita fresca in mano e il gatto che ci dorme accanto.

Anche i neuroni si emozionano

Ma perché il cinema ci coinvolge così tanto a livello emotivo? Le neuroscienze hanno spiegato che abbiamo dei neuroni-specchio che si attivano quando vediamo un attore che compie un’azione o si emoziona. Guardandolo, attiviamo le stesse reti neurali che i nostri neuroni-specchio riconoscono nell’attore che sta recitando. I protagonisti sono bravi nel coinvolgere il pubblico, ma c’è una base neurofisiologica nel meccanismo che ci porta a “partecipare” della pellicola che stiamo guardando.

Ognuna ha il suo genere del cuore

Chiarita questa motivazione scientifica, resta il fatto che ognuna di noi ha il suo genere preferito. Anche se, per curiosità e amore del cinema, ci capita di vedere un po’ di tutto (dai gialli mozzafiato alle commedie leggere, dai drammi storici alla fantascienza distopica) alla fine tendiamo a preferire un genere invece che un altro. Potendo scegliere, specialmente sulle piattaforme in streaming, ci accorgiamo di optare per film di generi simili. Questo accade perché abbiamo gusti e vissuti diversi, che ci portano ad emozionarci per storie differenti. Così, a seconda della nostra personalità, ci identifichiamo in una trama rosa invece di una “noir”, in una sensazione che ci commuove anziché in una che ci spaventa.

Per scoprire a quale genere cinematografico “somigli”, gioca con il test che ti svela se ls tua personalità è più da commedia romantica, da film drammatico o da thriller ad alta tensione!