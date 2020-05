Spero che tu stia bene

editato in: da

Mi rendo conto che sempre più spesso mi dimentico di chiederti come stai. A te che sei stata la mia roccia per tutta la vita, a te che sei stato il mio grande amore, a te che mi sostieni ogni giorno, a te che mi sorridi e mi guardi con orgoglio, a te che sei da poco entrato nella mia vita.

Spero tu stia bene. Mi auguro che il tempo per te trascorra lento e che tu possa goderti ogni momento di questa incredibile vita, facendo le cose che ami, insieme alle persone che ti vogliono bene.

Spero tu al sicuro dai tuoi demoni e dalle tue insicurezze, al riparo dalla rassegnazione, circondata solo da affetto e da persone pronte a tenderti la mano se un giorno inciamperai. E se non lo faranno loro, te lo prometto, ci sarò io a darti la forza di cui hai bisogno per rialzarti, per riprenderti la vita, per ricominciare a camminare col sole in fronte.

Perché arriverà quel giorno, in cui tutto sembrerà crollare, in cui ti sentirai fragile e debole e avrai la sensazione di non potercela fare. Ti accorgerai di aver fallito e piangerai, ma sai, tutto questo non è un dramma perché è in quei momenti che capirai di avere la grandissima fortuna di poter ricominciare. E se servirà, io sarò al tuo fianco per ricordarti che avrai sempre un opportunità, nuova e straordinaria, per essere felice.

Spero tu sia coraggiosa sempre, anche nella solitudine e nei momenti più bui. Anzi io mi auguro che tu resti sola, giusto per un po’, così da poter apprezzare la tua persona, così da poter imparare ad amare la tua indipendenza, perché solo così potrai stare bene con gli altri.

So che accadrà ancora, di dimenticarmi di chiederti come stai, così presa dal lavoro, dalla famiglia, dalla casa e dagli impegni quotidiani che mi fanno arrivare stanca la sera, in attesa solo del momento di sprofondare tra le lenzuola e riposare. Ti chiedo scusa se non mi sentirai spesso, ma sappi che ogni sera io mi augurerò sempre il meglio per te, sperando che tu sia felice e che non smetta mai di inseguire i tuoi sogni.

Mi auguro che tu sia bene oggi, domani e fra un anno. Ovunque andrai e ovunque sarai, prenditi cura di te.