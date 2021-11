Cosa significa sognare le formiche?

Hai sognato formiche che strisciavano lungo il tuo corpo o che invadevano la tua casa? Sognare insetti è abbastanza comune e, nel caso delle formiche, può avere diversi significati. Il nostro subconscio lavora continuamente su ciò che stavamo pensando prima di addormentarci, i sogni sono il modo in cui ci parla, a volte in modo emotivo, altre in modo felice o preoccupato.

Comunque decida di farlo prenderlo in considerazione, ascoltarlo, indagare cosa vuole dirci, non è una perdita di tempo perché è legato alla nostra vita da svegli. Il significato di sognare formiche può essere molto diverso a seconda del contesto, vediamo in questo approfondimento come interpretarlo.

Sognare formiche significato

Secondo Sigmund Freud, sognare le formiche è il riflesso di come si affrontano i problemi quotidiani. Avete mai visto una formica portare in giro una foglia cinque volte più grande dei lei? Questa è l’immagine migliore per descrivere quanto siano dedite al loro obiettivo, alla loro missione all’interno della colonia senza farsi spaventare dai sacrifici. Per il loro modo di vivere e la loro natura sono state usate come metafore nelle storie per i bambini di tutto il mondo, la più famosa è senza dubbio “La formica e la cicala” di Esopo. La morale della fiaba è insegnare l’importanza del duro lavoro, mettendoci anche in guardia dal pericolo di vivere solo per l’oggi senza pensare alle conseguenze delle nostre azioni.

Se ti capita di arrabbiarti facilmente per questioni abbastanza insignificanti, allora questo sogno può essere un invito a lavorare sul modo in cui reagisci, su certi tuoi comportamenti, sulle piccole cose che ti danno fastidio ma che potrebbero essere inutili. Può dirti che davanti a certe situazioni complicate ti senti piccola e inadeguata. Le formiche possono rappresentare vari aspetti della vita in maniera diversa a seconda delle culture, in alcune simboleggiare le relazioni personali, la famiglia, gli amici, il duro lavoro, la collaborazione, il rapporto con sé stessi; in altri paesi essere portatrici di malattia e carestia.

Sognare tante formiche, come in una colonia, può esprimere il desiderio di voler far parte di una comunità e di non sentirti più sola. Le formiche sono spesso considerate un simbolo di forza in quanto collaborano insieme. Note per essere delle grandi lavoratrici, magari sono venute a trovarti di notte per avvisarti che quel posto che ambivi tanto sarò presto tuo! In generale, una formica può rappresentare il dover tirare fuori le forze che si tengono nascoste, per realizzarsi nella vita. Le interpretazioni possono essere molte, vediamone qualcuna nello specifico.

Sognare formiche nel letto

Essendo il posto in cui ci si riposa e ci si rilassa un letto coperto di formiche indica qualcosa di fastidioso, come pensare troppo alle altre persone rimuginando sulle loro azioni o che c’è gente malintenzionata che vuole convincerti di fare qualcosa che non vuoi. Se le formiche sono rosse sei in ansia, ma devi affrontare le paure che man mano stanno venendo in superficie per ritrovare la pace.

Sono lì per dirti che la vita è breve e di approfittare di ciò che ha da offrirti. In alcune culture sognare le formiche in un letto simboleggia una famiglia che si sta allargando, magari con un bebè in arrivo.

Sognare le formiche addosso

Formiche che corrono sulla tua pelle simboleggiano che arrivato il momento di prenderti cura di te stessa e della tua salute. Sono un cattivo presagio per chi è già malato e potrebbe peggiorare. Le formiche addosso sostengono che stai dedicando troppo tempo ed energia agli altri, scordando le tue necessità. Se ti capita proprio questo sogno cerca di non ignorarlo e prenditi cura del tuo corpo e del tuo stato fisico, perché sei l’unica persona che può farlo.

Sognare le formiche in casa

L’interpretazione può variare a seconda se gli insetti stanno invadendo o lasciando la casa. Le formiche che sono dentro la casa possono significare che i problemi stanno entrando nella tua vita. Non devono essere per forza grandi problemi, ma comunque sono in marcia, quindi fai attenzione.

Se le formiche stanno andando via dalla casa, contrariamente all’interpretazione di cui sopra, finalmente se ne vanno insieme ai problemi e puoi aspettarti giorni migliori in arrivo. Può anche annunciare un periodo fruttuoso e di rinascita per le questioni finanziarie, una nuova opportunità di lavoro o una promozione.