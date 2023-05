Rewatch: riguardare gli stessi film incrementa il benessere

Fonte: iStock Rivedere gli stessi film fa bene alla nostra salute

Uno dei modi migliori per rilassarsi dopo una lunga giornata è accoccolarsi sul divano con qualche snack e guardare i nostri programmi preferiti. Ma sapevate che rivedere gli stessi film può avere effetti benefici sulla salute?

Gli studi condotti dagli esperti dell’Università di Buffalo, e pubblicati sul Time, hanno dimostrato che questa semplice attività può aiutare a ridurre i livelli di stress, migliorare la concentrazione e persino aumentare la fiducia in sé stessi. Tutti noi ci siamo ritrovati a guardare film già visti che amiamo molto perché, diciamolo, è confortante sapere cosa succederà dopo e sentirsi parte di qualcosa di più grande di noi.

Quindi sedetevi, rilassatevi e preparate i popcorn! In questo articolo scopriremo il perché di questo fenomeno e i motivi per cui il rewatch è una vera e propria medicina per l’anima!

Rewatch: cosa dice la scienza

I recenti studi dimostrano che rivedere i film del passato può essere un’esperienza positiva e gratificante.

Quando guardiamo un film, il nostro cervello rilascia una serie di ormoni, come la dopamina e la serotonina, che sono associati alle nostre emozioni positive. Guardando più volte la stessa pellicola, questi ormoni si concentrano maggiormente nel nostro sistema, provocando una sensazione generale di calma e relax, dovuta anche al fatto che ci sentiamo comodi di fronte a una situazione che conosciamo già. Non ci sono imprevisti e colpi di scena, ma c’è la certezza di quello che già ci è familiare.

Secondo gli studi, oltre a migliorare la salute mentale, il rewatching aiuterebbe anche la memoria. Infatti, la familiarità di una storia può aiutare a ravvivare i ricordi del passato e ad incrementare la nostra concentrazione.

Infine, guardare i film più volte, ci aiuta ad aumentare la fiducia in sé stessi. Osservare come i personaggi superano gli ostacoli sullo schermo ci aiuta a costruire la nostra resilienza e ci dà il coraggio di affrontare le nostre sfide quotidiane. Possiamo trarre forza dal coraggio dei nostri eroi preferiti, dandoci un senso di speranza per superare qualsiasi situazione difficile.

Infine, guardare lo stesso film più volte può essere un modo per ricordare emozioni e momenti felici e per rivivere tutti i momenti che lo rendono speciale.

Perché rivedere i film ci rende felici

Ci sono molti motivi per rivedere un film già visto. Uno di questi è la possibilità di cogliere nuovi dettagli che, magari, non erano stati notati la prima volta. Inoltre, la rivisitazione di una pellicola può farci apprezzare ancora di più il valore della trama o la bravura di un attore.

Ma c’è di più: possiamo permetterci di concentrarci sulla psicologia dei personaggi o sulla loro storia e cogliere così un significato più profondo. In definitiva, rivedere un film ci permette di godere di un’esperienza diversa e con una visione più critica, che ci ricorda quanto sia importante riflettere sulle opere cinematografiche e saperle apprezzare nella loro interezza.

Quando siamo affezionati a una pellicola o a una serie televisiva, non vediamo l’ora di riprovare quelle emozioni che abbiamo amato. Ma a pensarci bene, ogni volta che guardiamo lo stesso film, c’è sempre un particolare che ci era sfuggito, un dettaglio che ci fa scoprire qualcosa di nuovo e ci fa soffermare di più sulla musica o sul montaggio, per esempio, allenandoci così a fare più attenzione ai dettagli e a ciò che c’è sotto la superficie.

Adesso non vi resta che riprendere il vostro film preferito e mettervi comodi: chissà, forse scoprirete qualcosa di nuovo che vi sorprenderà. Buona visione!