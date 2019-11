Quanti tipi di amore esistono?

editato in: da

Cos’é l’amore? Probabilmente è l’unica domanda al mondo alla quale non riusciremo mai a dare una risposta realmente sensata.

La psicologia, nel corso dei secoli, ha studiato ogni anfratto di questo posto misterioso e ha definito, sulla base della teoria dell’amore di Sternberg, 7 tipi di amore che possiamo provare nell’arco della nostra vita.

Come si determinano queste 7 tipologie di amore?

Sulla base di 3 componenti essenziali: intimità (intesa come confidenza, affinità, condivisione e calore), passione (attrazione fisica, desiderio sessuale e di appartenenza) ed infine impegno e decisione (volontà di preservare il legame affettivo).

INFATUAZIONE

L’infatuazione è il tipo di amore più immediato tra gli esseri umani. Risponde alle leggi dell’attrazione. Ci si sente letteralmente attratti dall’altro come fosse una calamita e si inizia una relazione esclusivamente sulla base della passione.

Molte coppie che vivono perennemente in questo stato, riescono anche a restare insieme, magari intessendo una relazione a distanza. Molte altre non vanno oltre.

SIMPATIA

Quello della simpatia è un tipo di amore onesto e sincero nella misura in cui, ciascuno dei due soggetti interessati, si sente coinvolto a livello intimo e confidenziale.

L’amore simpatico è un amore confidente, complice a livello intellettivo e di reciproci interessi, ma manca la componente passionale, che a lungo andare porterà la coppia a un’unica riflessione: siamo amici o siamo una coppia?

AMORE VUOTO

Hai presente quella sensazione di unione familiare che si prova verso la persona che fa da sempre parte della tua vita ma per la quale non provi più quella passione bruciante che ti faceva sospirare ogni giorno?

Ecco, questo è un amore vuoto: vuoto nel senso che manca di una componente essenziale: la passione. L’amore vuoto però può anche funzionare al contrario. Non sempre si parte da una grande passione che si trasforma, ma può essere anche un rapporto che col tempo acquisisce fuoco e grande intimità.

AMORE FATUO

Ci si infatua, si prova attrazione, si matura un sentimento e si decide di passare la vita insieme sposandosi o andando a convivere. Magari si decide anche di avere dei figli che cresceranno indubbiamente sereni e felici.

Ma la coppia che vive un amore fatuo è realmente una coppia felice? Nell’80% dei casi no, perché manca la componente di amicizia che rende davvero complice una coppia.

AMORE ROMANTICO

La passione, il gesto insensato, una fuga tra i campi di lavanda in Provenza o su un’isola deserta. L’amore romantico è capace di questi gesti, ma spesso entra in conflitto con la praticità e la capacità di portare realmente avanti una relazione perché uno dei due partner è restio a impegnarsi.

AMORE-AMICIZIA

Non è né amore né amicizia. E’ un sentimento molto forte, intimo e protettivo ma manca della passione bruciante. A volte un grande amore può trasformarsi in questo tipo di legame, spesso invece sono rapporti non definiti che possono andare avanti anche tutta la vita parallelamente alla routine quotidiana.

AMORE PERFETTO

L’amore perfetto è quello che contiene, nella giusta misura intimità, passione e impegno. C’è passione, c’è amicizia, c’è gioco, intimità, impegno e praticità. Probabilmente un tipo di amore raro da trovare, ma esiste, e quando esiste si sente solo l’impellente necessità di coltivarlo perché riempie la vita.

Un tipo di amore raro da trovare ma, come sosteneva Sternberg, ancora più difficile da mantenere se non attraverso la cura ed il nutrimento quotidiano come faremmo con la pianta più preziosa che abbiamo.