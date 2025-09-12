Parlando con il mio ragazzo di un’amica comune che si è ritrovata le sue foto su uno di quei gruppi social sessisti, mi aspettavo che lui li condannasse come me. Invece mi ha detto: “Voi donne avete alzato un polverone per una sciocchezza. Sono gruppi per divertirsi e fare commenti in libertà. Ci vado anch’io ogni tanto”. Sono arrabbiata e mi vergogno di lui... E se poi avesse postato le mie foto personali? Cosa dovrei fare?

123RF Cosa fare se scopri il tuo partner in un gruppo sessista o ci trovi le tue foto

La rete è un mondo infinito in cui navigano le buone intenzioni ma anche le intenzioni peggiori, quelle più pericolose e illegsali

Dobbiamo farci i conti, perché dalla rete passano tossiche ideologie sessiste (che si basano su convizioni discriminatorie contro le donne, sostenendo la loro inferiorità) e misogine (che promuovono l’atteggiamento di odio e avversione verso le donne), diffuse in gruppi aperti o community private che condividono contenuti umilianti e commenti degradanti su immagini private di donne, pubblicate senza consenso. E dobbiamo stare in guardia, perché i bersagli potremmo essere noi. Lo choc di fronte al coinvolgimento inconsapevole in questi siti può suscitare diverse reazioni. E la prima è quella più pericolosa.

Una reazione controproducente

Potremmo cedere alla tentazione di pensare “Non è poi così grave” , “Lo fanno tutti”, “Magari è solo curioso, forse non partecipa attivamente” o peggio “Sono cose che fanno i maschi, si divertono così”. Minimizzare o negare gli eventi è un passo falso contro noi stesse. Perchè?

Perchè le ideologie che degradano e umiliano le donne, ricoprendole di insulti e commenti volgari che spesso inneggiano allo stupro, non restano confinate nel web. S’insinuano nella vita reale e influenzano il modo in cui una persona pensa, agisce e tratta gli altri, incluse le persone che dice di amare.

Questi gruppi non sono un gioco

Sottovalutare la partecipazione del partner a un gruppo sessista equivale a concedergli potenzialmente tutti gli atteggiamenti di controllo, potere, svalutazione e violenza che potrebbe avere nei nostri confronti. Attenzione: potremmo aprirci la strada all’infelicità.

Questi gruppi non sono un gioco, e le loro convinzioni non sono innocue. La misoginia e il sessismo sono il motore di queste comunità che condividono e si compiacciono e di una cultura di possesso e sopraffazione che si fa beffe del consenso delle donne oltre che della loro dignità. Se il nostro partner ne fa parte, è perché in qualche modo ne approva le basi.

Il problema non siamo noi

È fondamentale capire che non è colpa nostra. Non abbiamo fatto niente di sbagliato. “Forse non sono abbastanza divertente o sexy – pensiamo – Forse sono troppo sensibile e intransigente”. No, il punto focale non siamo noi, ma le insicurezze e le frustrazioni del nostro partner che lo hanno spinto a cercare conferme in un gruppo che gli consente un senso di potere senza regole, in cui è ammesso trovare eccitante e divertente commentare pesantemente immagini femminili rubate senza alcun consenso.

Se uniformarsi al branco che irride e calpesta la dignità altrui lo fa sentire forte, maschio e figo (eccetto che poi commenta come utente anonimo o con un nickname), è lui che ha un problema. Che però ricade su di noi, perché finora ci siamo fidate di qualcuno che si è dimostrato pronto ad aderire a un modo di pensare aberrante.

Che fare con lui?

Possiamo provare a confrontarci con lui, affrontando la questione direttamente, ma con calma e self control. Osserviamo le sue reazioni: molti uomini scoperti reagiscono negando (“Ma quale gruppo maschilista, ti sei sbagliata!”), minimizzando (“Era solo per ridere!”) o contrattaccando (“Come ti sei permessa di guardare il mio telefono!”).

Attenzione: un partner che tiene davvero a noi si mostrerà sinceramente colpito dal nostro dispiacere, chiederà scusa e farà tutto il possibile per rimediare. Se invece ci dice cose tipo “Non capisco perché la prendi così male” o “Piantala di fare la femminista moralista”, è chiaro che non riconosce nemmeno il problema. E questo è forse ancora più grave della partecipazione stessa ai gruppi.

Un errore che pesa (molto)

Tutti possono commettere errori, è chiaro, purché poi si rendano conto di ciò che hanno fatto e siano disposti a voltare pagina.

Se lui decide di cambiare, pretendiamo azioni concrete. Deve cancellare tutti i gruppi sessisti in cui si è infilato e dimostrare con i fatti di aver capito. Se minimizza o rifiuta, consideriamo seriamente che la nostra storia sia compromessa. Una relazione sana si basa sul rispetto reciproco: partecipare a gruppi che denigrano le donne è incompatibile con il rispetto verso di noi.

Analiziamo i fatti

Leviamoci dalla testa quella vocina lagnosa che continua a ripetere “Era solo per divertirsi! Sopporta! Fai finta di niente!”. Piuttosto, facciamoci qualche domanda:

Cosa aveva in testa il nostro partner quando ha fatto quei commenti pesanti e offensivi a una foto rubata di una ragazza inconsapevole?

E cosa gli è tanto piaciuto dei post violenti e oltraggiosi degli altri utenti, tutti d’accordo a dare addosso alla vittima di turno?

degli altri utenti, tutti d’accordo a dare addosso alla vittima di turno? Avremmo potuto essere noi al posto di quella donna mortificata e umiliata. Come ci saremmo sentite?

No, non dovremmo nè sopportare nè far finta di niente.

Conflitto prevedibile ma utile

Il conflitto che può sorgere in seguito a una scoperta simile può essere scioccante, ma dolorosamente utile a svelare i reali atteggiamenti mentali di chi stiamo chiamando “amore mio”. Può anche costituire l’occasione per riconoscere il nostro valore e pretendere una relazione basata sulla chiarezza, la gentilezza, il rispetto. Non accontentiamoci di meno.

Senza esitazioni, facciamo una segnalazione alla piattaforma dove si trova il sito perché ha la responsabilità di intervenire soprattutto se è regolata, come Meta, dal Digital Services Act europeo. Coinvolgiamo altre donne e gruppi femminili, perchè le segnalazioni siano tantissime e non trascurabili.

perché ha la responsabilità di intervenire soprattutto se è regolata, come Meta, dal Digital Services Act europeo. Coinvolgiamo altre donne e gruppi femminili, perchè le segnalazioni siano tantissime e non trascurabili. Se abbiamo paura della reazione del partner o se lui ci minaccia, contattiamo i centri antiviolenza della nostra zona oppure rivolgiamoci al 1522, il numero nazionale gratuito antiviolenza e antistalking. Non siamo sole: se ci sentiamo a disagio, confuse, intimorite, facciamoci aiutare da chi sa come farlo.

Come scoprire se ci siamo anche noi

Non è facilissimo e il risultato non è garantito, però possiamo provare a cercare noi stesse nel grande oceano del web. Possiamo partire da dati basici come nome e cognome, indirizzo mail o altre informazioni personali e usare gli strumenti dei principali motori di ricerca come gli “Alert” che ci avvertono quando qualcosa con quelle parole compare in rete. Oppure possiamo partire da una nostra foto: sulla “Ricerca Immagini” basta caricare una propria foto o incollare l’URL di un’immagine per scoprire se esistono copie uguali o molto simili su altri siti.

Una ricerca possibile

Ci sono browser ancora più precisi (come TinEye) progettati proprio per trovare copie identiche o versioni modificate della stessa immagine che forniamo loro. Altri motori (come PimEyes) procedono con il riconoscimento facciale analizzando i tratti del viso in cerca di volti simili online. Ci sono infine altri metodi ancora più sofisticati le cui procedure sono piuttosto complesse ma il cui funzionamento è illustrato in diversi siti affidabili e autorevoli. Se ci ritroviamo coinvolte in un gruppo sgradevole, offensivo o sessista, non esitiamo a rivolgerci alla Polizia Postale, che possiamo contattare sia per una segnalazione online che per fare una denuncia.

Cosa rischia chi usa foto rubate

✔︎ Chi pubblica immagini altrui senza il permesso risponde del reato di trattamento illecito di dati, punito con la reclusione fino a tre anni.

✔︎ Se la pubblicazione delle immagini offende la reputazione di una persona, si può configurare il reato di diffamazione, con pene che vanno da sei mesi a tre anni di reclusione o una multa.