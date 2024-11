Iodio-131: terapia gold standard per ipertiroidismo felino

Fonte: Clinica Veterinaria Spinnato Curare l’ipertiroidismo felino con lo Iodio-131

Chi vive con un gatto sa quanto amore possa ricevere da queste incredibili creature. Tuttavia, anche i felini possono ammalarsi, soprattutto con l’avanzare dell’età. Tra le patologie più comuni nei gatti anziani spicca l’ipertiroidismo, una malattia che può diventare debilitante e porta al decesso in breve tempo se non viene curata adeguatamente.

Ipertiroidismo nei gatti: una patologia comune

L’ipertiroidismo felino è una delle malattie endocrine più frequenti nei gatti anziani, e senza un trattamento appropriato può compromettere seriamente la loro qualità di vita. Tuttavia, grazie ai progressi della medicina veterinaria, oggi anche per i nostri amici felini esiste la possibilità di accedere alle stesse terapie che fanno le persone affette dalla stessa malattia in ospedale.

La Clinica Veterinaria Spinnato: unico centro in Italia di terapia con Iodio-131 dell’ipertiroidismo felino

La Clinica Veterinaria Spinnato di Padova, diretta dalla Dott.ssa Maria Cristina Spinnato, è l’unica in Italia a offrire la terapia con Iodio-131 per il trattamento dell’ipertiroidismo felino. Questa clinica è un centro di eccellenza nazionale, rinomato per la professionalità e la dedizione con cui cura ogni paziente. Fondata con l’obiettivo di garantire un servizio di eccellenza, la Clinica Spinnato ha fatto della cura dell’ipertiroidismo felino la propria missione.

Lo Iodio-131: il trattamento di riferimento per l’ipertiroidismo felino

La terapia con Iodio-131 è il trattamento più efficace e sicuro per l’ipertiroidismo felino. Questa terapia radiometabolica prevede la somministrazione per via orale di una sola dose di Iodio 131 radioattivo, che viene assorbito selettivamente dalle cellule della tiroide del gatto, distruggendo le cellule iperattive senza compromettere i tessuti sani circostanti. Grazie a questo approccio mirato, oltre il 95% dei gatti guarisce completamente con una sola somministrazione. Solo molto raramente nel 5% dei casi c’è bisogno di una seconda somministrazione per guarire.

La Dott.ssa Maria Cristina Spinnato: esperta in endocrinologia veterinaria

La Dott.ssa Maria Cristina Spinnato è una figura di rilievo nell’endocrinologia veterinaria in Italia. Nel 2001 frequenta per diversi mesi in Scozia il Dipartimento “Internal Medicine” dello “Small Animal Hospital” della “University of Glasgow” sotto la supervisione del Prof. Ian Ramsey, responsabile del reparto di terapia con Iodio131 dell’ipertiroidismo felino.

Nel 2003 la Dott.ssa Maria Cristina Spinnato si specializza con Lode in “Patologia e Clinica degli animali d’affezione” con la tesi dal titolo “L’ipertiroidismo Felino”, presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Pisa.

Nel 2019 apre un reparto di terapia con Iodio131 per l’ipertiroidismo felino presso la sua Clinica Veterinaria che, essendo il primo e unico reparto in Italia, diventa il principale punto di riferimento per il trattamento per l’ipertiroidismo.

Un team specializzato

Il successo della clinica è frutto del lavoro di un team di medici veterinari altamente specializzati, che collaborano per offrire il miglior trattamento possibile al paziente garantendo risultati eccellenti e un’esperienza serena per l’animale.

Un ambiente accogliente per la cura degli animali

La Clinica Veterinaria Spinnato si distingue per l’attenzione al benessere degli animali. Ogni paziente viene curato in un ambiente accogliente e sereno, riducendo lo stress e favorendo una pronta guarigione. Questo approccio empatico, unito a cure veterinarie di alta qualità, fa della clinica un punto di riferimento per chi desidera il meglio per i propri animali. La terapia con Iodio-131 rappresenta la migliore soluzione nella cura dell’ipertiroidismo felino, garantendo la guarigione con un approccio non invasivo. Grazie alla competenza della Dott.ssa Maria Cristina Spinnato e del suo team, la Clinica Veterinaria Spinnato è oggi il centro di riferimento in Italia per chi cerca un trattamento sicuro per i propri gatti.Se il tuo gatto mostra segni di ipertiroidismo, la clinica offre la possibilità di una cura definitiva e di alta qualità, unendo competenza medica e una cura empatica e attenta.