Il nome del padre di Giorgia Meloni torna a farsi largo in tv. Franco, genitore della Premier e lontano dalla sua vita ben prima della sua scomparsa, è finito tra le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Nunzio Perrella e che Repubblica anticipa prima della trasmissione Report di domenica 14 gennaio. L’intervista condotta da Giorgio Mottola per il programma di Sigfrido Ranucci va in onda in prima serata dalle 20,55 ma sulle colonne del quotidiano sono apparsi alcuni stralci del contenuto della puntata.

Chi era Franco Meloni, il papà della Premier

Di lui si sa davvero pochissimo, se non che con Giorgia Meloni non aveva più rapporti da moltissimo tempo. Del loro legame aveva parlato proprio lei, in prima persona, specificando di aver interrotto ogni contatto nel 1988, quando aveva solo 11 anni. “Se una bambina di 11 anni decide che il padre non lo vuole vedere più e poi lo fa davvero, evidentemente quest’uomo qualcosa ha fatto. Mio padre ha fatto di tutto per non farsi voler bene, stimare. Faccio fatica a dire che era una brava persona”, aveva detto a Belve da Francesca Fagnani, qualche tempo prima di essere nominata Presidente del consiglio, la prima donna nella storia, a ottobre 2022.

Franco Meloni, nato a Roma il 10 novembre 1941, era il padre della Premier e di sua sorella Arianna, segretaria di Fratelli d’Italia dal 24 agosto 2023. Era figlio di un regista e di un’attrice radiofonica. Nel 1981 si è trasferito a La Gomera, alle Canarie dove si sposa e diventa padre di altre due figli. Qui cerca di ricostruirsi una nuova vita puntando sulla ristorazione, con progetti poi naufragati a causa di una serie di investimenti sbagliati. Nel 1995 viene tratto in arresto a Minorca. Per questo reato, si era assunto tutte le responsabilità: “Tutta roba mia. Avevo bisogno di soldi e ho detto sì ad alcune persone. Gli altri non ne sapevano nulla”. Con le sue figlie – e con la loro madre nonché ex segretaria del suo studio professionale Anna Paratore che successivamente avrà un’altra relazione – non ha più alcun contatto da molto tempo, fino alla morte sopraggiunta nel 2012.

Le dichiarazioni di Nunzio Perrella a Report

Nunzio Perrella, collaboratore di giustizia, racconta di aver conosciuto Francesco Meloni – detto Franco – nei primi anni 90 e quindi poco tempo prima del suo arresto che risale al 25 settembre 1995 presso il porto di Maò a Minorca. Secondo quanto riportano le anticipazioni di Repubblica, nella sua barca a vela sarebbero stati ritrovati 1500 chili di hashish. Perrella sottolinea inoltre di aver chiesto dei quantitativi di stupefacenti al boss Michele Senese, conosciuto anche come ‘O Pazzo e che proprio lui avrebbe fatto riferimento al proprietario di una barca a vela con cui faceva dei viaggi tra la Spagna e il Marocco, oltre che in Italia. Aggiunge inoltre di averlo visto insieme a Senese nel 1992 e, per la precisione, a Nettuno.

“Ho visto che era proprio il papà di Giorgia Meloni. Sì, sono sicuro”. Sembra inoltre, sempre stando alle dichiarazioni di Perrella, che Franco Meloni fosse finito nel giro di Senese a causa di un vecchio debito.