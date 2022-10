Giorgia Meloni, chi è la mamma Anna Paratore

Fonte: IPA Giorgia Meloni, prima premier donna: la sua storia, le sue idee

La conosciamo attraverso le parole che Giorgia Meloni ha speso su di lei nel corso degli anni, ma chi è davvero Anna Paratore? I genitori della leader di Fratelli d’Italia e prima donna a salire al potere nel nostro Paese sono Anna Paratore e Francesco Meloni: dalla loro unione sono nate due figlie, Giorgia e Arianna. Più volte la Meloni ha parlato di lei – lo ha fatto anche nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo – raccontando la sua storia, i sacrifici che ha affrontato e il grande legame che le ha sempre unite.

Chi è Anna Paratore, la mamma di Giorgia Meloni

Il ritratto di Anna Paratore ci è stato restituito attraverso le parole della figlia Giorgia Meloni: una donna forte, d’altri tempi, che non si è mai piegata alle avversità e che ha vissuto con un forte spirito di sacrificio. Dopo la separazione dal marito Francesco Meloni, infatti, si è ritrovata a crescere le due figlie: la prima, Arianna, è nata nel 1975, mentre Giorgia nel 1977.

Sono stati tanti i problemi che Anna Paratore ha dovuto affrontare nella sua vita. Giorgia Meloni, a tal proposito, ha raccontato a Verissimo che le avevano consigliato di interrompere la gravidanza. “Lei aveva già un’altra bambina, mia sorella Arianna, che ha un anno e mezzo più di me, da tutti le fu sconsigliato di portare avanti questa gravidanza”.

La carriera da scrittrice di Anna Paratore

Per scoprire chi è davvero Anna Paratore, possiamo riportare le parole della stessa figlia: “Terribilmente dissacrante, dice sempre tutto molto in faccia“. Non si nasconde e non si è mai nascosta, nonostante le incredibili difficoltà contro cui ha dovuto lottare: dopo essersi separata, ha perso il lavoro. Durante la fase di disoccupazione, si è rialzata e ha iniziato a scrivere, pubblicando alla fine più di 140 romanzi, tra cui alcuni rosa, racconti di vite romanzate, che appartengono al genere fotoromanzesco.

“Ebbe una depressione, perché era rimasta senza lavoro a crescere da sola ben due figlie”. Grande lettrice e proficua scrittrice, ha pubblicato diversi romanzi proprio a cavallo tra gli anni ’80 e ’90 sotto lo pseudonimo di Josie Bell. Grazie alla sua penna, è riuscita così a mantenere le figlie e a superare il periodo difficile della disoccupazione.

Il legame di Giorgia Meloni con l’amatissima mamma raccontato a Verissimo

Il rapporto tra Giorgia Meloni e la madre Anna Paratore non è mai stato troppo di dominio pubblico. Non a caso, infatti, si hanno poche informazioni su di lei, sul suo vissuto, a volte raccontate nelle interviste dalla leader di Fratelli d’Italia stessa. “A mia madre io devo tutto, lei ci ha creduto”.

La profondità del loro rapporto si può anche evincere dalle parole della Paratore rilasciate all’Ansa il 21 ottobre 2022, riferendosi alla sua ascesa in politica da prima donna a guidare l’Italia: “Come tutte le mamme: sono felice per il successo di mia figlia ma cerco di non intralciarla troppo, di stare in un angolino tranquilla. Cosa le ho detto? Il mio è stato un in bocca al lupo semplice, un augurio e poi un ‘ti voglio bene'”.