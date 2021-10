Ligabue – è andata così: la nuova serie su RaiPlay

Da Leggero a Piccola stella senza cielo fino all’immancabile Certe Notti: le canzoni di Ligabue hanno scandito la vita dei numerosi fan sparsi in Italia e nel mondo. Il suo percorso artistico è costellato di momenti magici, dal primo disco uscito nel 1990, al suo esordio alla regia col film Radiofreccia, fino alle collaborazioni con numerosi artisti, senza contare i concerti mozzafiato capaci di riunire migliaia di persone sotto il palco.

Non basterebbe un film per raccontare la vita del cantautore italiano e allora RaiPlay ha deciso di mandare in onda una vera e propria serie tv biopic, intitolata “Ligabue – è andata così”, proprio come l’autobiografia ufficiale, realizzata insieme a Massimo Cotto. Puntata dopo puntata, è possibile ripercorrere la vita dell’artista che, per l’occasione, viene accompagnato dall’attore Stefano Accorsi.

Ligabue – è andata così: un regalo per i fan

7 capitoli, ognuno composto da 3 episodi di 15 minuti: questi i numeri della nuova serie tv “Ligabue – è andata così” diretta da Duccio Forzano e prodotta da Friends & Partners e Zoo Aperto. Dal 12 ottobre è disponibile in esclusiva online, sulla piattaforma di streaming RaiPlay. Si tratta di un prezioso dono per i fan.

«Un entusiasmo crescente ci ha accompagnato in questi mesi, mentre i vari capitoli di “Ligabue – è andata così” erano in preparazione – commenta Elena Capparelli, Direttore di RaiPlay e Digital. Un vero regalo, lungo trent’anni, per il nostro pubblico e per i fan di Liga, che ci regala ancora una volta emozioni, musica e parole.»

Luciano Ligabue insieme a Stefano Accorsi ripassa tutte le tappe della sua vita trascorsa su e giù dal palco, tra curiosità, aneddoti e performance inedite. Non mancano immagini di repertorio – alcune molto rare – ma soprattutto le testimonianze di attori, cantanti e personaggi famosi italiani. Ognuno di loro svela un ricordo legato alla rockstar.

Ligabue – è andata così: gli ospiti

Ogni puntata ha un momento speciale dove amici, colleghi, fan e tanti ospiti intervengono con le loro testimonianze. Tra questi troviamo Elisa, con cui il cantante ha stretto un sodalizio che dura da quasi vent’anni. I due hanno duettato per la prima volta nel 2020 con la canzone Volente o nolente. Ma, nei vari episodi, intervengono anche altri nomi della scena italiana, tra cui il chitarrista Federico Poggipollini, ma anche Francesco De Gregori, Eugenio Finardi, il fratello Marco Ligabue, insieme a Massimo Recalcati, Walter Veltroni, Linus e tanti altri.

All’interno della serie sono integrati anche i fatti di cronaca e di costume più importanti degli ultimi trent’anni, eventi che in qualche modo hanno influenzato le scelte e la carriera di Ligabue.

Il pubblico può quindi scoprire nuovi lati del cantante, contestualizzare meglio il suo percorso e le sue mille passioni. Infatti, non si parla solo di dischi, concerti e musica, ma anche dei suoi libri e film, elementi che fanno di Ligabue un artista a tutto tondo. La ciliegina sulla torta è il racconto del suo palco più iconico, il luogo in cui lui è nato e dove ama tornare per incantare il suo pubblico: Campovolo.

Non rimane che collegarsi su RaiPlay e guardare in esclusiva la serie biopic, sarà come ballare sul mondo.