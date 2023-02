Giovanni Allevi continua la sua battaglia. La sua presenza sui social è un inno alla speranza

Fonte: Getty Images Giovanni Allevi

Giovanni Allevi non ha bisogno di presentazioni. Non solo perché è uno dei più importanti compositori e musicisti contemporanei, ma anche e soprattutto perché le sue canzoni si sono trasformate nella colonna sonora dei nostri momenti più indimenticabili.

Una passione, quella per la musica, che assomiglia nel suo caso più a una vocazione, allo scopo nella vita. Allevi sembra essere nato per fare musica, e i suoi grandi successi lo testimoniano. Lo conferma anche il fatto che nonostante la grande battaglia che sta combattendo non ha mai smesso di comporre, neanche per un’istante.

Si perché Giovanni Allevi, il 18 giugno del 2022, ha annunciato al mondo intero di essere stato colpito da un mieloma multiplo, un tumore delle plasmacellule che l’ha costretto ad allontanarsi dalla scena musicale per curarsi. “Non posso sapere cosa mi riserva il futuro” – scriverà il compisutore un mese dopo dall’annuncio sul suo profilo Instagram – “Ma una cosa è certa: bisogna amarla questa vita, anche quando il buio ci travolge”.

Giovanni Allevi: la malattia e la grande battaglia

Sono passati mesi da quando la diagnosi del mieloma multiplo ha stravolto e sconvolto la vita del compositore italiano. Le cose sono cambiate, per lui, che giorno dopo giorno prova ad affrontare la malattia con il sorriso. Che tutti i giorni si sottopone alle cure per combattere quella battaglia. Ma una cosa, in tutto questo caos di emozioni e dolori, non è cambiata, ed è la sua speranza, quella che appare sui social network e si trasforma in un’esortazione per tutti noi.

Quando riesce, Giovanni Allevi, fa capolino sui social network, per raccontare il suo stato di salute, ma anche per ringraziare i fan del sostegno che in questi mesi non è mai mancato. “Come sto?” – ha detto il compositore – “In tanti me lo chiedete. Non bene, è forse il periodo più difficile della mia vita, ma le terapie stanno facendo il loro lavoro”.

I suoi messaggi social sono un inno alla speranza

“Il mieloma mi ha lasciato diverse fratture in particolare alle vertebre. E alcune di queste sono inoperabili”, aveva dichiarato qualche giorno fa Allevi in un video pubblicato su Instagram per rispondere alle tante domande dei fan che si interrogano ogni giorno sulla sua salute. “Io posseggo il dolore ma non ne sono posseduto”, aveva aggiunto poi nel suo messaggio.

Ed è tornato a parlare, il giorno di San Valentino, scegliendo di pubblicare l’immagine di un disegno creato da una sua fan, per ricordare a tutti che, nonostante le avversità e gli ostacoli della vita, nessuno dovrebbe mai rinunciare a celebrare l’amore. Un sentimento, questo, che Allevi ha scelto di inneggiare anche attraverso la sua Love Collection – Special Edition, un album che contiene alcune delle sue composizioni d’amore più celebri.

Così i social network di Giovanni Allevi, quelli sui quali migliaia di persone si riuniscono ogni giorno per avere notizie dal compositore, si sono trasformati in un inno alla speranza attraverso video, messaggi e parole. Un luogo in cui un uomo, che sta combattendo la sua grande battaglia, è diventato il simbolo della resilienza.