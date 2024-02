Caos in centro a Sanremo, dov'è scattato un allarme bomba alla vigilia del Festival: Polizia in stato d'allerta

Fonte: ANSA Teatro Ariston di Sanremo

Alla vigilia della kermesse musicale dell’Ariston, scatta l’allarme bomba Sanremo. Una notizia che ha dell’incredibile. L’allerta è scattata durante un evento presso Villa Nobel. Non riguarda direttamente il grande evento atteso da tutt’Italia, ma è innegabile come avrà certamente un impatto su quanto avverrà domani sera, in diretta su Rai 1.

Decine di persone sono state costrette ad abbandonare la cena cui stavano prendendo parte. Le forza dell’ordine hanno deciso di chiudere Corso Felice Cavallotti al traffico. Un intervento rapido e in massa della Polizia, che ha spinto gli invitati a tornare verso il centro cittadino. Una sorta di sfilata in abito da sera non prevista, nel timore generale.

Allarme bomba

Per quanto l’allarme bomba non sia scattato all’Ariston, è innegabile come vi sia un filo rosso che collega il Festival di Sanremo a questa notizia disturbante. Il tutto è infatti avvenuto presso Villa Nobel. La prestigiosa location in Corso Cavallotti questa settimana ospiterà l’Oltre Festival.

L’allerta è stata diramata poco dopo le 22.30, il che ha ovviamente spinto sul posto numerose volanti della Polizia. Non soltanto gli invitati sono stati allontanati rapidamente, com’è ovvio. Anche lo staff si è riversato in strada, dirigendosi verso il centro.

Il mondo della radiofonia italiano ha base presso Villa Nobel in questi giorni. È qui che si tengono gli eventi di Radio 105, Radio Norba, Radio Montecarlo, R101, Radio Subasio e Radio Bella&Monella.

Corso Cavallotti è stato chiuso in entrambi i sensi di marcia. Gli agenti hanno dovuto gestire non soltanto l’allarme ma anche il traffico, così come circa 250 persone tra ospiti, staff e artisti dell’evento. Creata rapidamente una zona rossa, che è stata estesa a circa 200 metri dalla struttura. Scattata l’intera procedura, ovviamente, con un’autoscala dei Vigili del Fuoco giunta per tentare di gestire la situazione. Il tutto in attesa degli artificieri.

Prime ricostruzioni

La dimora storica di Alfred Nobel è stata quindi svuotata, al fine di evitare qualsiasi rischio. Tutti i presenti si trovavano all’interno del giardino di inverno. La Polizia non ha fornito loro motivazioni dettagliate sul perché del necessario allontanamento. In breve però si è diffusa la notizia di un allarme bomba.

Tra le forze dell’ordine però non hanno trovato conferma le indiscrezioni in merito a una telefonata minatoria, che denunciava la presenza di una bomba. Le indagini sono in corso. Difficile pensare che non se ne farà menzione nella giornata dell’esordio del Festival, con Amadeus che potrebbe fornire aggiornamenti.

Per ora sappiamo non c’è stato alcun ferito, fortunatamente. Un grande spavento, con la città che vive momenti di tensione e grande preoccupazione. Considerando il grandioso evento da dover gestire, un allarme di questo genere è ovviamente preso estremamente sul serio.

La speranza è che non ci sia nulla di concreto e che qualcuno abbia tentato di rovinare l’atmosfera. Sul lungomare erano infatti in corso le prime feste organizzate dai Big in gara, così come dai media presenti sul posto. Disagi e spaventi, nella speranza che non ci siano aggiornamenti di alcun tipo.