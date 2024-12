Moda sostenibile italiana tra qualità e tradizione

Fonte: Bllice Bllice prodotti moda sostenibile

Nel panorama attuale della moda, sempre più consumatori cercano brand che non solo offrono prodotti di qualità, ma che si impegnano anche per la sostenibilità ambientale. In questo contesto emerge il marchio Bllice, il quale rappresenta l’evoluzione del concetto di abbigliamento intimo e maglieria, combinando la tradizione artigianale italiana con una forte attenzione alla sostenibilità ambientale. Ogni capo realizzato da Bllice, infatti, non è solo un prodotto di alta qualità, ma anche un simbolo di impegno per un futuro più green, grazie all’utilizzo di fibra di origine naturale. Dalle maglie alle canotte, dall’intimo fino agli abiti, Bllice si distingue per la scelta di materiali pregiati e naturali, interamente lavorati in Italia, offrendo capi eleganti e accessibili per donne e uomini che desiderano il meglio per sé e per l’ambiente. I capi di Bllice sono realizzati con i tessuti prodotti da Friultex Srl che appartiene alla stessa filiera e ha più di 45 anni di esperienza nel settore tessile. Bllice è nato con un obiettivo molto chiaro: offrire capi di alta qualità realizzati in Italia, utilizzando fibre naturali e sostenibili, senza compromettere l’accessibilità economica. Questa combinazione vincente permette al marchio di distinguersi in un settore dove spesso i capi di lusso sostenibile sono associati a prezzi inaccessibili.

Produzione sostenibile e di alta qualità

La maggior parte della produzione Bllice è dedicata alle donne, con una gamma che si rivolge principalmente a un pubblico femminile. Da qualche mese è stata introdotta una nuova linea dedicata alla moda uomo, con l’obiettivo di ampliare questa sezione in futuro. Ma qual è la mission di Bllice? La mission di Bllice è rendere i capi sostenibili e naturali alla portata di un pubblico sempre più vasto, offrendo una vasta scelta di modelli per ogni stagione e occasione. Inoltre uno dei principali punti di forza di Bllice è la scelta delle materie prime: fibre di origine naturale, selezionate accuratamente per le loro proprietà. Questi materiali non solo garantiscono una qualità superiore, ma consentono anche di realizzare capi confortevoli, traspiranti e delicati sulla pelle. Tra le fibre più utilizzate da Bllice troviamo il cotone superior pima, noto per la sua morbidezza e la sua resistenza, la seta, una delle fibre naturali più pregiate al mondo, il lino, una fibra traspirante e resistente, il modal, fibra derivata dalla polpa del legno, la lana, un materiale super versatile e il cashmere, simbolo di lusso e morbidezza. Gran parte delle collezioni di Bllice sono realizzate con una tecnologia di maglieria innovativa definita seamless, grazie alla quale i capi non presentano le tradizionali cuciture laterali. L’assenza di cuciture non solo riduce le irritazioni sulla pelle, ma offre anche un grado di comfort senza pari: questi capi si adattano perfettamente alla forma del corpo, garantendo una vestibilità ergonomica e straordinaria libertà di movimento. I prodotti senza cuciture di Bllice si trovano nelle collezioni in cotone-seta, lana-seta, modal-cashmere, pura lana e pura seta. Oltre a questa tecnologia, i capi di Bllice sono realizzati con una serie di lavorazioni particolari, come ad esempio le trame in jacquard. Si tratta di un processo che consente la creazione di motivi e disegni complessi realizzati direttamente sulla trama del capo, piuttosto che stamparli o ricamarli successivamente. Questa lavorazione da origine a capi caratterizzati da pattern dettagliati e completamente originali rappresentando un equilibrio perfetto tra estetica e funzionalità.

L’impegno di Bllice nella sostenibilità si riflette anche nella durabilità dei suoi capi

La sostenibilità è uno dei valori fondanti di Bllice, non solo nella scelta dei materiali, ma anche in ogni fase del processo produttivo. Utilizzando esclusivamente fibre naturali, Bllice contribuisce a ridurre l’impatto ambientale dell’industria della moda, promuovendo un approccio più etico e responsabile. Le fibre naturali, infatti, sono biodegradabili e, a differenza delle fibre sintetiche, non rilasciano microplastiche nell’ambiente durante il lavaggio. Inoltre, l’intera produzione avviene in Italia, nelle regioni del Friuli-Venezia Giulia e Veneto, collaborando con fornitori locali che rispettano elevati standard di sostenibilità e qualità. Questo non solo garantisce il rispetto delle tradizioni artigianali italiane, ma riduce anche le emissioni legate ai trasporti e supporta l’economia locale.

I prodotti realizzati con fibre naturali sono progettati per durare nel tempo, mantenendo la loro forma e qualità anche dopo numerosi lavaggi. Questa importante caratteristica, unita all’eleganza senza tempo del design Bllice, fa sì che i capi non seguano le mode passeggere, ma rimangano attuali, stagione dopo stagione. Optare per capi di alta qualità e durevoli, come quelli di Bllice, è dunque una scelta consapevole e che soprattutto aiuta a ridurre gli sprechi. In un’epoca in cui il fast fashion domina il mercato, Bllice si distingue per promuovere un consumo più responsabile. Le collezioni Primavera/Estate sono caratterizzate da materiali leggeri e traspiranti come il cotone, il lino e la seta, perfetti per affrontare le giornate più calde con eleganza e comfort. Le collezioni Autunno/Inverno, invece, offrono capi realizzati in lana, per garantire calore e morbidezza anche nelle giornate più fredde. Inoltre Bllice ha da poco introdotto una novità nelle sue collezioni: la nuova linea in Modal-Cashmere, che unisce il comfort e la leggerezza del modal con il lusso e la morbidezza del cashmere. Questa combinazione esclusiva sarà disponibile sia online che nel punto vendita fisico di Azzano Decimo (PN). Bllice rappresenta una realtà giovane e dinamica nel panorama della moda italiana, con l’ambizione di crescere e raggiungere un pubblico sempre più vasto. Con una forte identità basata sulla qualità, sulla sostenibilità e sul rispetto delle tradizioni artigianali italiane, Bllice punta a diventare un punto di riferimento per chi cerca capi naturali, eleganti e accessibili.