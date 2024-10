Met Gala 2025, il tema sarà il Black Style: chi affiancherà Anna Wintour

Fonte: IPA Anna Wintour

Il MET Gala 2025 celebra la moda afroamericana: il tema dell’evento, in calendario il prossimo 5 maggio, sarà infatti Superfine: Tailoring Black Style. La serata, che anticipa l’omonima mostra del Costume Institute, accenderà i riflettori sulla figura del dandy nella cultura afroamericana.

Il Black style sarà il tema del MET Gala 2025

Si scaldano i motori (e i flash dei fotografi) in attesa del MET Gala, l’evento mondano di raccolta fondi per il Costume Institute del Metropolitan Museum di New York. È stato infatti reso noto il tema della serata, che, come consuetudine, anticipa l’annuale mostra dedicata alla moda nel celebre museo americano: si tratta di Superfine: Tailoring Black Style, ovvero un omaggio allo stile maschile afroamericano. In particolare, il focus sarà sulla figura del dandy e sull’importanza dell’abbigliamento nella formazione delle identità Nere.

La mostra che seguirà la serata benefica del 5 maggio è stata allestita da Andrew Bolton, curatore capo del Costume Institute, in collaborazione con Monica Miller, professoressa e titolare della cattedra di Studi Africani presso la Columbia University. “Quando parliamo di dandismo parliamo dell’arte del vestirsi bene e con saggezza. Il dandismo Nero, in particolare, va visto come una strategia e uno strumento per ripensare l’identità, per reimmaginare se stessi in un contesto diverso. Per superare un limite, in particolare durante il periodo della schiavitù, per estendere la concezione di chi e cosa conta come essere umano” ha spiegato l’esperto.

La moda, quindi, sarà rivestita di un forte valore politico: “La storia del dandismo Nero che la mostra presenta illustra come le persone Black si siano trasformate, da schiavi e oggetti di lusso, acquisiti come qualsiasi altro significante di ricchezza e status, in individui autonomi che si sono auto-modellati e hanno fatto tendenza a livello globale” ha concluso Bolton parlando del tema portante dell’esposizione e della serata benefica che la anticipa. Cosa potranno attendersi gli appassionati di moda dai loro beniamini sul red carpet? “Libertà, dissonanza, teatralità. Sono queste le modalità che il Black dandy rappresenta e che molti designer neri stanno esplorando oggi”.

MET Gala 2025, chi affianca Anna Wintour

Come sempre, host della serata sarà Anna Wintour. La direttrice di Vogue America sarà tuttavia affiancata da alcuni volti noti dello spettacolo: si tratta di Asap Rocky, rapper e marito di Rihanna; Colman Domingo, attore protagonista della serie Sing Sing; il pilota di formula 1 Lewis Hamilton, e, infine, Pharrell Williams, popstar e direttore creativo di Louis Vuitton, principale sponsor della serata. Alla star del basket LeBron James sarà invece affidato l’incarico di presidente onorario.

“Sono tutti uomini che non hanno paura di rischiare con la loro auto-rappresentazione. Sfruttano le forme classiche, ma le remixano e le scompongono in modi davvero nuovi. Penso che gli uomini e gli stilisti Black siano in prima linea in questo nuovo rinascimento della moda maschile” ha spiegato Bolton motivando la scelta dei co-host.

Lecito attendersi, ad ogni modo, una vera e propria parata di stelle: la manifestazione ha sempre attirato moltissimi volti noti, che hanno calcato la scalinata del Metropolitan Museum di New York fasciati in look eccentrici e avanguardisti. Tra le più ammirate delle ultime edizioni, impossibile non citare Zendaya, Blake Lively e Gigi Hadid.