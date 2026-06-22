Wedding machine, come funziona la nuova iniziativa inaugurata a Roma

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

iStock Sposi a Roma

Da sempre la città di Las Vegas è considerata la patria dei matrimoni-lampo, e milioni di giovani coppie pronunciano ogni anno il fatidico “sì” nella Chapel of Love della città americana. Se state pensando di far precedere la cerimonia vera e propria da un rito ironico e originale, sappiate che non sarà necessario spingersi dall’altra parte del mondo: anche Roma, infatti, ha da poco la sua wedding machine.

L’iniziativa, lanciata da un locale in zona Ponte Milvio, ha già registrato moltissime adesioni: in pochi minuti, tutti gli innamorati potranno ricevere un certificato di matrimonio giocoso e vivere un’esperienza coinvolgente.

Cos’è la wedding machine

La wedding machine non è un servizio matrimoniale, ma un’installazione a tema nuziale allestita in zona Ponte Milvio presso il Love Bar. Si tratta di una struttura simile ad una cabina telefonica a tema matrimonio interamente di colore rosa. Le coppie, dopo aver pagato una cifra di 15 euro, possono digitare alcuni semplici dati e, in 3 minuti, vivere un’esperienza per molti versi simile a quella del sì.

Dopo aver scattato una foto ricordo, riceveranno degli anelli simbolici ed un certificato di matrimonio personalizzato. Si tratta ovviamente di un documento che non ha alcun valore legale, ma che può essere incorniciato in attesa dello scambio di promesse reali.

In definitiva, quindi, l’esperienza della wedding machine non ha alcun valore civile o giuridico, ma va vissuta come un’anteprima ironica dei fiori d’arancio da condividere con la propria dolce metà.

Come funziona la wedding machine

Il funzionamento della wedding machine è molto semplice, e in gran parte automatizzato. Una volta arrivate al Love Bar, le coppie dovranno posizionarsi davanti al totem e pagare una cifra di 15 euro con carta o scansionando un QR Code sullo schermo. A questo punto, dovranno inserire i propri nomi e seguire le istruzioni sul display fino alla fine.

Al termine, riceveranno due anelli simbolici e un certificato di matrimonio ironico che riassume lo spirito dell’iniziativa: “Con il presente certificato si attesta che (nome) e (nome) in data ….. a Roma hanno pronunciato un Sì simbolico davanti alla Wedding Machine, scambiando fedi e promesse di complicità, affetto e leggerezza”. Segue una massima piuttosto esplicativa: “L’amore non ha bisogno di timbri né di moduli, ma qualche ricordo in più non basta mai”. E come non essere d’accordo?

Dove vivere l’esperienza della wedding machine

La prima wedding machine romana si trova poco lontana dal celebre Ponte Milvio. La scelta della location non è casuale: considerato una delle attrazioni più romantiche della città eterna, il famoso ponte ospita migliaia di lucchetti d’amore. La pratica, introdotta negli anni 2000 grazie ad alcuni romanzi di Federico Moccia, continua ad essere osservata da tantissime coppie.

Chi può utilizzare la wedding machine

La wedding machine è pensata soprattutto per le coppie: in attesa del “sì” vero e proprio, gli innamorati possono iniziare a fare le prove generali con questa simpatica iniziativa. Non si tratta ovviamente di un’esperienza pensata esclusivamente per fidanzati: anche coppie di amici e conoscenti possono celebrare il proprio “amore” in attesa di quello romantico.

E in effetti, l’iniziativa ha già riscosso un enorme successo: sono già migliaia le persone che hanno affidato le proprie promesse al totem rosa di Ponte Milvio.