I trucchi per una perfetta camminata verso l’altare

Dagli accorgimenti per il fotografo alla sincronia della sposa con l'accompagnatore: ecco qualche trucco per una perfetta camminata verso l'altare nel giorno del matrimonio

Tra i momenti più emozionanti di ogni matrimonio, c’è senza alcun dubbio la camminata della sposa verso l’altare. Questo iconico rito, cuore pulsante della funzione religiosa, coincide con l’inizio di una nuova vita per la coppia, che, lasciata alle spalle la propria famiglia di origine, è finalmente pronta per un nuovo cammino a due. La marcia nuziale permette inoltre anche alle persone più vicine ai festeggiati, tra amici e parenti, di partecipare in prima linea ad un evento così significativo. Camminando tra le navate, la sposa potrà incrociare lo sguardo di quanti l’hanno sempre supportata, riservando loro un ruolo da protagonisti anche nel giorno del sì.

Tuttavia, camminare verso l’altare avendo gli occhi di tutti puntati su di sé potrebbe non rivelarsi così semplice come sembra. Soprattutto per le persone emotive o comunque non abituate ad essere al centro dell’attenzione. I fattori da considerare, infatti, sono molteplici: bisogna capire in che direzione rivolgere lo sguardo, che andatura seguire, e chi scegliere come proprio accompagnatore.

Non lasciate comunque che il panico prenda il sopravvento, tirate un respiro profondo e rilassatevi: se state cercando di carpire i segreti per una perfetta camminata verso l’altare nel giorno del matrimonio, non dovrete fare altro che leggere questa guida.

I segreti per una perfetta camminata verso l’altare

Per sfoggiare una perfetta camminata verso l’altare nel giorno del matrimonio non c’è bisogno di scomodare esperti di galateo o insegnanti di portamento. Per ottenere un buon risultato, infatti, sarà sufficiente osservare qualche piccola regola.

Mantenete un passo lento e sicuro

Per quanto i membri più piccoli del corteo nuziale, come damigelle e paggetti, possano cedere alla tentazione di un passo più rapido, la sposa deve assolutamente mantenere un buon controllo sulla propria andatura. Gli esperti sottolineano come sia assolutamente vietato correre verso l’altare, cercando invece di avanzare a tempo con la musica: concentrarsi sulla melodia di accompagnamento, vi aiuterà anche a mantenere la calma e a stemperare la tensione.

In alternativa, potete anche contare i passi a mente ad un tempo di 1-2-3: in questo modo, permetterete anche a fotografi e video reporter di realizzare degli splendidi scatti da custodire gelosamente nel vostro album di nozze.

Attenzione allo sguardo

La tentazione di guardare le persone che vi circondano mentre vi dirigerete verso l’altare potrebbe essere alta, ma gli esperti consigliano di non cedere. Nonostante non esistano regole a proposito, la tradizione vuole che la sposa si concentri sul suo futuro marito e che non abbia, letteralmente parlando, occhi se non per lui. Potrebbe rivelarsi difficile trattenere le lacrime, ma sarete certe di aver vissuto al massimo un momento così importante.

Se tuttavia l’idea di guardare in un punto fisso non vi piace, potreste in alternativa seguire il vostro istinto e, magari, sorridere alla persona che vi sta accopagnando verso il fatidico traguardo. Nulla vi vieta di incrociare lo sguardo di amici e parenti durante il tragitto, ma dovreste concentrare le vostre attenzioni sul coniuge almeno negli ultimi metri. Si tratta infatti di un momento molto importante, e quel magico incrocio di sguardi potrebbe tradursi in uno degli scatti più belli del vostro album di nozze.

Non dimenticate il fotografo

Immaginate la vostra marcia verso l’altare come una sorta di red carpet, e cercate di posizionare le mani e di muovervi in modo tale da figurare bene anche in foto. Gli obiettivi del fotografo saranno infatti puntati su di voi, e qualche piccolo accorgimento potrebbe fare decisamente bene ai vostri scatti del grande giorno.

Ad esempio cercate di tenere il bouquet all’altezza del ventre e gli avambracci sui fianchi, così da non coprire la parte superiore dell’abito. Assicuratevi inoltre di non avere capelli sul viso: è importante che i vostri occhi siano ben visibili in foto e video. Infine, la cosa più importante: sorridete! Anche se l’emozione probabilmente sarà tanta, non lasciate che l’ansia oscuri la gioia per il raggiungimento di un traguardo tanto sognato.

Non vi fermate per salutare amici e parenti

Probabilmente scorgerete tra la folla un amico che non vedete da tempo, o la voglia di un abbraccio con vostra sorella potrebbe essere molto forte, ma riservatela ad un altro momento. Nel corso del ricevimento ci sarà tutto il tempo per chiacchierare e stringersi ad amici e parenti: durante la marcia nuziale, invece, cercate di restare focalizzate sulla camminata e sull’altare. Pochi metri vi separano infatti dalla vostra dolce metà, e un momento così importante va assolutamente vissuto al massimo.

Camminate in sincronia con il vostro accompagnatore

Chiunque vi accompagni all’altare, che si tratti del padre della sposa, delle damigelle o dello stesso sposo, dovrebbe assicurarsi di mantenere il vostro stesso passo. Muoversi a velocità diverse potrebbe rivelarsi poco piacevole agli occhi di chi vi osserva, motivo per cui un po’ di pratica prima del fatidico momento non farà altro che bene. Assicuratevi ad ogni modo di partire con lo stesso piede e seguire una linea retta restando l’uno accanto all’altra.

Per rendere le cose più semplici, potete anche affidare all’accompagnatore il compito di stabilire il passo, così da lasciarvi guidare ed avere allo stesso tempo modo di concentrarvi per gli scatti del fotografo. Se vi accorgete che uno dei due “sta trascinando l’altro” fermatevi per qualche secondo e ripartite poi con lo stesso passo.

Fate quello che pensate sia più giusto per voi

Per quanto qualche piccolo consiglio possa senza alcun dubbio rivelarsi fondamentale per la camminata nuziale, è necessario che la sposa si senta a proprio agio. Trattandosi di un momento che resterà per sempre nella memoria di chi si appresta a viverlo, è importante che regole e convenzioni non alterino in alcun modo la serenità della futura moglie.

Per questo motivo, sempre più spesso, sono le dirette interessate a scegliere per il proprio “sì” le linee guida che maggiormente si adattano alla loro personalità. Alcune decidono di restare fedeli alla tradizione, attraversando la navata sotto il braccio del proprio papà, altre scelgono di farsi “scortare” da entrambi i genitori. Altre, infine, preferiscono sfilare in solitaria, come simbolo di indipendenza anche in concomitanza con l’inizio di un nuovo capitolo.