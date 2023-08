Rito della sabbia: che cos’è, quando si fa e il testo

Fonte: Getty Images Rito della sabbia

Il rito della sabbia per il matrimonio risale a molti secoli fa, più precisamente a quando i popoli nativo-americani e le tribù hawaiane lo utilizzavano per simboleggiare l’unione di due spiriti in uno solo. Dunque, un simbolo che riassume tutto il senso del matrimonio in un gesto semplice e bello. La cerimonia dell’unità della sabbia è diventata nota in Occidente negli anni Ottanta come alternativa alla cerimonia dell’unità della candela. Quest’ultima era una tradizione popolare nella fede cattolica in cui una coppia accendeva due candele singolarmente e poi accendeva insieme una candela centrale.

Quando gli sposi hanno iniziato a fare cerimonie e celebrazioni all’aperto hanno cominciato a cercare un rituale alternativo alla fiamma e hanno così optato per la sabbia come sostituto delle candele. Il rito della sabbia è un vero e proprio rituale simbolico in cui i due sposi reggono due vasi pieni di sabbia di colore diverso, che poi viene versata in un altro vaso. Non a caso è molto frequente tra le unioni civili, dove generalmente viene programmato verso la fine della cerimonia. È inoltre particolarmente indicato per le famiglie allargate, quando gli sposi hanno dei figli nati da precedenti legami: in questo modo ogni componente del nuovo nucleo è coinvolto nell’evento.

Rito della sabbia: che cos’è

Il rito della sabbia è una tradizione ricca di simbolismo. L’atto rappresenta l’unione di due individui, due anime affini che si muovono all’unisono e l’inizio di un percorso insieme destinato a durare tutta la vita. Affonda le sue origini nelle cerimonie dei nativi americani e delle tribù hawaiane ma può essere scelta da tutti coloro che desiderano incorporare questo rito nel proprio matrimonio.

Il ricordo di questa cerimonia è ovviamente il barattolo di sabbia, che resta dopo il giorno delle nozze. La maggior parte delle coppie decide di conservare il barattolo in un angolo della casa mentre altri, secondo una moda che ha preso piede negli ultimi anni, scelgono di utilizzare quella sabbia per crearne una scultura, una ciotola da portata o un ornamento natalizio.

Il rito della sabbia è una bellissima metafora della vita di coppia perché coglie lo spirito dello stare insieme, essere legati ma restare se stessi, promettersi amore eterno e prendere un impegno seriamente.

Rito della sabbia: come si fa

Cosa serve per il rito della sabbia? Ovviamente in primis la sabbia, poi dei piccoli recipienti, uno per ogni partecipante e un recipiente più grande che può contenere il volume di sabbia dei recipienti più piccoli. Durante il rito, gli sposi tengono in mano il loro vaso con dentro la sabbia del colore scelto e poi, in contemporanea, la versano nel vaso più grande. I granelli di sabbia si mescolano tra loro, mantenendo i colori diversi, ma allo stesso tempo non si potranno più separare. Il tutto davanti all’officiante, ai parenti e agli amici.

La maggior parte delle coppie versa la sabbia da sola. Ma alcune coppie, soprattutto se hanno figli, si fanno aiutare dalla famiglia a versare. Un modo per rendere tutti partecipi a questo bellissimo rituale. Alcune coppie decidono addirittura di utilizzare la sabbia di una determinata spiaggia perché legata ad un ricordo particolare della propria storia. Ad esempio la sabbia della spiaggia dove si sono conosciuti o baciati la prima volta. Generalmente, però, si sceglie una sabbia colorata, principalmente per motivi estetici.

Di solito, durante il rito della sabbia, si aggiunge un sottofondo musicale che scelgono gli sposi: la canzone preferita, un brano romantico e suggestivo o magari della musica dal vivo per creare un’atmosfera ancora più speciale e indubbiamente indimenticabile.

Rito della sabbia: il testo

Il rito della sabbia è accompagnato da promesse o formule che gli sposi possono leggere o che possono far recitare a chi celebra il matrimonio. Si può scegliere un brano classico o un testo scritto di proprio pugno. Di seguito due testi della tradizione inglese:

“L’amore è la forza eterna della vita. L’amore è la forza che ci permette di affrontare la paura e l’incertezza con coraggio. Ma anche se condividerete la vita, non dimenticate di essere due persone distinte. Coltivate e affermare le vostre differenze. Amatevi l’un l’altro. Mantenetevi fedeli al vostro impegno. Insieme potrete ridere e piangere, essere in salute e in malattia, felici e arrabbiati, condividere e crescere. Crescere a volte insieme, a volte separatamente”.

“(Nome dello sposo) e (nome della sposa), prima di incontrarvi avete vissuto due vite separate, avete sognato e desiderato cose differenti. Poi un giorno le vostre strade si sono intrecciate, vi siete innamorati e oggi vi trovate qui di fronte a noi per iniziare un nuovo viaggio insieme. I contenitori con la sabbia colorata simboleggiano il vostro percorso di vita, la vostra unicità e tutto ciò che vi ha modellato come persone. Questo grande vaso è la vostra vita futura, la sabbia che verserete sarà la vostra unione. L’unione delle vostre famiglie e di voi come individui. Come questi granelli di sabbia oggi si uniscono in questo disegno, così le vostre vite ora si sono unite e hanno formato una famiglia”.

Nel caso di una coppia che ha già dei figli si può recitare il seguente testo: “L’amore è la forza eterna della vita. L’amore è la forza che vi permette di affrontare la paura e l’incertezza con coraggio. L’unione del vostro matrimonio suggelli il vostro amore e la vostra famiglia. I vostri figli (nome dei figli) sono la fonte della vostra vita. Con loro ed insieme a loro per sempre, oggi con questo rito suggellerete la vostra bellissima famiglia. L’amore che vi unisce, anche nei momenti meno felici, dovrà darvi la forza per superare il tutto. L’amore e il rispetto reciproco vi aiuteranno in questo lungo cammino”.

A seguire: “Ora, (il nome della sposa) versa la tua metà della sabbia. (il nome dello sposo) versa la tua metà della sabbia, (il nome dei figli) versate insieme la vostra sabbia. E adesso (nome dello sposo e della sposa) insieme, mano nella mano, versate la restante sabbia suggellando la vostra famiglia con il vostro amore. Guardando la sabbia che si mescola e i colori che si uniscono vediamo il vero significato della famiglia: Come questi granelli di sabbia che non si separeranno mai più, anche la vostra famiglia resterà per sempre unita”.