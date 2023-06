Sei stato Bocciato? Ecco come recuperare velocemente gli anni persi

Fonte: Grandi Scuole

Purtroppo, a un numero crescente di studenti capita di dover fare i conti con una bocciatura. Non conoscendo ancora i dati di quest’anno, che sicuramente saranno importanti, secondo un report di Save the Children, nell’anno scolastico 2021-2022 in Italia sono stati circa quarantamila gli studenti di prima superiore non promossi. Che accada all’inizio del percorso scolastico o negli anni successivi, però, una cosa è certa: non passare l’anno ha sempre un impatto psicologico significativo sugli studenti e spesso genera in loro un senso di frustrazione, delusione e sconfitta. Ma non bisogna fare l’errore di pensare che si tratti di un ostacolo insuperabile. Recuperare subito dopo una bocciatura, infatti, è possibile: la soluzione è Grandi Scuole.

Un programma personalizzato con orari flessibili

Possono essere tanti e diversi i motivi dietro una bocciatura. A volte ci si rende conto troppo tardi di aver scelto un indirizzo poco adatto a sé stessi o alle proprie inclinazioni. Altre volte sono le attività extrascolastiche artistiche, musicali o sportive a livello agonistico a sottrarre tempo allo studio. Ancora, talvolta sono dei motivi familiari o personali a far sì che uno studente abbia temporaneamente un rendimento insufficiente e rimanga indietro con gli studi, o magari anche la perdita di motivazione e la mancanza degli stimoli giusti. La soluzione, in tutti questi casi, è recuperare velocemente l’anno scolastico perso (o eventualmente anche più anni in uno) grazie a una programmazione didattica personalizzata, che tenga conto cioè delle capacità di apprendimento e delle esigenze di ogni studente, inclusi gli impegni quotidiani o lavorativi.

È questa la proposta di Grandi Scuole, attiva da oltre trent’anni nel settore della preparazione e del recupero degli anni scolastici. Proprio per rispondere alle particolari necessità di ogni studente, ci sono vari percorsi possibili. Un’opzione, ad esempio, è recuperare uno o più anni scolastici persi e poi tornare al proprio percorso di studi regolare. In alternativa, si può proseguire con il programma personalizzato fino al conseguimento del diploma.

Non solo: per recuperare dopo la bocciatura con Grandi Scuole gli studenti hanno la possibilità di farsi seguire da tutor dedicati, specializzati nella materia da recuperare. Questa figura professionale attraverso una serie di lezioni individuali è in grado di proporre un insegnamento davvero personalizzato, basato cioè sulle abilità e sullo stile di apprendimento del singolo studente. Lo studente può scegliere, altrimenti, di essere inserito in una miniclasse con altri studenti ma sempre con un supporto allo studio qualificato e su misura.

Grandi Scuole, inoltre, ha progettato un percorso di studi dedicato ai ragazzi con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) e con altri Bisogni Educativi Speciali (BES), riservato a studenti con deficit di attenzione o iperattività, disturbi del linguaggio, disturbi pervasivi dello sviluppo, avvalendosi di strumenti compensativi e software specifici per la didattica.

Gli orari delle lezioni sono flessibili e possono essere concordati: i Centri Studio Grandi Scuole, presenti in tutta Italia, sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 20 e il sabato dalle 9 alle 16.

Così si ritrovano soddisfazione e fiducia in sé stessi

Recuperare un anno scolastico perso dopo la delusione della bocciatura non significa soltanto rimettersi in pari con lo studio. Altrettanto importante è il fatto che riuscire ad affrontare con serenità e successo il proprio percorso scolastico comporta anche ritrovare la fiducia in sé stessi, la soddisfazione, il senso di appagamento e di rivincita personale che la mancata promozione avevano indebolito.

La qualità della preparazione è garantita: se non superi l’esame di idoneità o l’Esame di Stato per il quale ti abbiamo preparato, ti prepariamo di nuovo gratuitamente grazie anche alla garanzia “Promosso o Ripreparato”.