Per i bambini è meglio il disinfettante mani o acqua e sapone?

Ex avvocato. Blogger, con la laurea sul campo in Problemi di Mammitudine. Da 6 anni scrivo di gravidanza, maternità ed infanzia, sul mio blog “Stato di Grazia a Chi?” e su altre testate online. Racconto la maternità con brio, garbo ed empatia.

Fonte: iStock

I bambini sono facilmente soggetti ad infezioni e molte di quelle possono risentire di come si igienizzano le mani, in quanto veicolo immediato di trasmissione. La raccomandazione che ogni genitore fa ai propri piccoli è di lavarsi le mani prima di toccare il cibo, di mettersi a tavola, proprio per evitare di entrare in contatto con potenziali virus che possano fare una strage in famiglia!

Le infezioni più comuni alle vie respiratorie dei bambini, raffreddore, mal di gola e tosse, possono essere molto fastidiose ed in alcuni casi pericolose. Le infezioni contagiose, inoltre, possono mettere a rischio la salute di chi vive a stretto contatto con i bambini. Pensiamo ai nonni, le persone più fragili che potrebbero patire le conseguenze più gravi.

Una delle modalità per ridurre le infezioni è appunto la prevenzione: lavarsi bene le mani (soprattutto prima di mangiare), può fare la differenza.

Non si tratta di una suggestione ma di una raccomandazione basata su studi e ricerche scientifiche, come ora vedremo insieme. Ci si può domandare, infine, se sia meglio usare un pratico disinfettante o l’acqua e sapone.

Fonte: iStock

Lavarsi le mani con il disinfettante: cosa dice la ricerca

Uno studio pubblicato sulla rivista Pediatrics, di qualche anno fa, ha rivelato un dato importante: lavarsi le mani con un disinfettante, piuttosto che con acqua e sapone, ridurrebbe del 21% il rischio di contrarre un’infezione respiratoria.

La ricerca fu condotta su un campione di oltre 900 bambini con un’età pari o inferiore ai 3 anni, che frequentavano 24 centri diurni in Spagna. L’indagine voleva mettere in relazione l’igiene delle mani e i giorni di assenza dei bambini, causa virus.

I bimbi sono stati suddivisi in tre gruppi:

bambini che utilizzavano un disinfettante per le mani

coloro che usavano acqua e sapone

chi seguiva la procedura di lavaggio indicata dal centro (e meno rigorosa).

Il team di ricercatori verificò che il gruppo di bambini che aveva lavato le mani con il disinfettante si era assentato di meno, rispetto ai bambini che avevano utilizzato acqua e sapone. Maglia nera delle per il terzo gruppo, circa i giorni di assenza causa malanni!

Fonte: iStock

Lavarsi le mani con il sapone: la regola dei 40 secondi

Secondo la ricerca che abbiamo appena visto, sembra che un disinfettante igienizzi come non possa fare l’acqua con il sapone, con l’effetto di contrastare la trasmissione di alcune infezioni respiratorie.

La nostra esperienza con il Covid ci ha anche mostrato che sono tanti i dispositivi e le accuratezze che possiamo mettere in campo, per evitare il propagarsi dei virus. Siamo ormai abituati a portare sempre con noi un gel per lavare accuratamente le mani, fuori casa. Dunque, ci si potrebbe domandare se a questo punto acqua e sapone vadano buttati via!

Eppure c’è qualcosa di cui non abbiamo ancora tenuto conto, come altrettanto non fecero i ricercatori di cui sopra, Un fattore determinante e che entra in gioco nel momento in cui ci si lava le mani (di cui spesso parliamo anche con i nostri bambini) è il tempo impiegato per strofinare dita, unghie e polpastrelli.

Secondo il Centers for Disease Control and Prevention (CDC) le mani dovrebbero essere strofinate per almeno 20 secondi quando si hanno a disposizione acqua e sapone. Quando invece si utilizza un disinfettante sarebbe sufficiente spalmare il prodotto su tutte le mani fino a risultare asciutte.

Il tempo che si impiega per lavare le proprie mani ha dunque un peso sul buon esito dell’igiene. Ma sui secondi, non si è concordi. Secondo il nostro Ministero della Sanità, quando laviamo le mani sotto un bel getto di acqua e del sapone, sarà necessario impiegarci circa 40-60 secondi. Se poi igienizziamo le mani con un gel, l’operazione dovrebbe richiedere circa 20 secondi. Infine, la pulizia con il gel è corretta solo se avviene sulle mani asciutte e non visibilmente sporche. Sicuramente, ad incidere su queste regole più stringenti è stata la nostra esperienza con il devastante Covid-19.

Comprendiamo quindi che lavarsi le mani con acqua e sapone, se non viene fatto con metodo e rispettando una certa soglia, può non essere efficace. Dunque, un buon consiglio per la sicurezza dei nostri bambini è di portare sempre nello zainetto un piccolo prodotto specifico per le mani, ma, una volta a casa e prima dei pasti, buona regola sarà quella di lavarsi accuratamente le mani con il sapone, mettendoci accanto loro per offrire l’esempio da replicare.

Fonte bibliografici:

Centers for Disease Control and Prevention

American Academy of Pediatrics

Ministero dela Salute