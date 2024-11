Violante Guidotti Bentivoglio, chi è la moglie di Carlo Calenda

Fonte: IPA Violante Guidotti Bentivoglio

Violante Guidotti Bentivoglio, un doppio cognome antico e importante e un marito, Carlo Calenda, che ha conosciuto da giovanissima e col quale condivide un grande amore. La moglie del leader di Azione ha alle spalle una storia intensa, dalle origini nobiliari alla carriera da manager, fino alla lotta contro una leucemia e un cancro al seno, che l’hanno spinta a lavorare attivamente e con grande impegno per sensibilizzare alla prevenzione e la lotta ai tumori.

Le origini nobiliari

Classe 1973, Violante Guidotti Bentivoglio è nata a Forlimpopoli, in provincia di Forlì e Cesena. Il cognome tradisce le sue origini nobiliari ma, nonostante la famiglia “importante”, non si è mai adagiata sugli allori. Dopo essersi diplomata, ha studiato Giurisprudenza all’Università La Sapienza di Roma, dopodiché ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo del lavoro affermandosi negli anni come manager.

Il matrimonio con Carlo Calenda (e i tradimenti)

Proprio all’Università è avvenuto il fatidico incontro con Carlo Calenda, che conosce da quando aveva soltanto 18 anni. Da quel momento la coppia non si è più separata e, dopo molti anni e la nascita di tre figli, ha deciso di convolare a nozze per coronare questa bella favola d’amore.

Ospite di Un giorno da pecora nel novembre 2024, Calenda ha raccontato qualche lato inedito della love story con la moglie, ammettendo dei tradimenti: “Una sola volta la tradii, ma non eravamo ancora sposati, io avrò avuto 25 anni al massimo, all’epoca lavoravo in Ferrari – ha raccontato ai microfoni di Geppi Cucciari -. Quando lo seppe lei mi fece arrivare uno scatolone pieno di tutti i regali che le avevo fatto. Solo che erano completamente distrutti…”.

La “vendetta” non ha tardato ad arrivare: “Non lo posso raccontare. Mi ha messo le corna una volta”, ha ammesso Calenda, spiegando che proprio quell’episodio lo ha spinto a chiederle di sposarlo: “Due minuti dopo averlo saputo, sono tornato in ginocchio e le ho chiesto di sposarmi. Sapevo che era la donna della mia vita e ne ero follemente innamorato, tanto che stiamo insieme da 32 anni”.

La diagnosi di leucemia e tumore al seno

Il 2017 è stato un anno cruciale per Violante Guidotti Bentivoglio: l’anno in cui ha scoperto di avere una leucemia e un tumore al seno. Una doccia fredda, anzi congelata, sia per lei che per la sua famiglia, che l’ha costretta a un lungo periodo di dolore e di cure, alla fine del quale è giunta la rinascita.

Come lei stessa ha raccontato, l’errore principale è stato sottovalutare dei piccoli ma importanti campanelli d’allarme come i dolori alle ossa o i continui mal di testa. Sintomi che non necessariamente si riferiscono a una malattia grave come un tumore, ma che dovrebbero ricevere le dovute attenzioni. In questo caso, dopo qualche tempo la Guidotti Bentivoglio è stata costretta a un ricovero d’urgenza e da lì è cominciato un lungo percorso tra chemioterapia, intervento di rimozione e successiva radioterapia.

Sembrava fuori pericolo, ma purtroppo la leucemia si è ripresentata ed è stato necessario un trapianto di midollo. Grazie a un giovanissimo donatore ventenne, tutto è andato per il meglio: non ha mai potuto conoscerlo personalmente, ma da allora è iniziato un rapporto epistolare che non si è mai interrotto tanto che ogni anno, nell’anniversario del trapianto, “gli scrivo una lettera e gli racconto quello che è successo, quello che mi ha portato quell’anno. Lui mi ha salvato la vita. Senza il suo gesto, probabilmente, sarei ancora ad aspettare”.

Sono stati anni complicati, durante i quali non ha mai smesso di lottare anche grazie al supporto e al sostegno del marito Carlo Calenda e dei tre figli nati dal loro amore. Per Violante Guidotti Bentivoglio è stato anche l’inizio del suo grande impegno per la sensibilizzazione sul tema della prevenzione e della lotta al tumore al seno.