Tra Valentina Vezzali ed Elisa Di Francisca la pace è lontana: cosa è successo

Fonte: ANSA Elisa Di Francisca e Valentina Vezzali

Valentina Vezzali ed Elisa Di Francisca sono due donne che hanno fatto la storia dello sport in Italia. Entrambe stelle del fioretto, i loro percorsi si sono incrociati in più occasioni ma c’è sempre stato qualcosa a tenerle lontane, almeno dal punto di vista personale. Unite e combattive in pedana, distanti anni luce nella vita. Non ha stupito, quindi, la reazione della Vezzali quando la Di Francisca ha chiesto davanti a una folta platea di far pace con la collega. E lo scontro è servito.

La lite tra Valentina Vezzali ed Elisa Di Francisca

Avrebbe dovuto essere una giornata speciale per entrambe le sportive, ma alla fine si è trasformata in un’occasione per rimettere in pubblica piazza i loro dissapori. Valentina Vezzali ed Elisa Di Francisca sono state tra gli ospiti d’onore della festa per i 70 anni delle Fiamme Oro, ovvero il gruppo sportivo della Polizia di Stato (di cui entrambe fanno parte). Un momento di celebrazione, dunque, ma anche di confronto. O meglio, di lite.

Invitate a salire sul palco, le due leggende della scherma hanno dato spettacolo. Il conduttore dell’evento, Stefano Pantano, ha chiesto alla Di Francisca: “Ora che sei uscita dal mondo della scherma ti senti più scrittrice od opinionista?”, facendo riferimento in primis al suo libro autobiografico, ma anche alle ospitate televisive (prima di partecipare a La Talpa ha commentato i Giochi Olimpici di Parigi).

La risposta è stata inaspettata: “Nessuna delle due, come parlo faccio danni. Meglio se sto zitta, ma oggi vorrei approfittare dell’occasione per mandare un messaggio di pace alla mia collega Valentina Vezzali”. Ed ecco che la Vezzali ha risposto con una bella stoccata: “Guarda Elisa, dal punto di vista sportivo io ti stimo perché sei stata una grandissima campionessa e un grandissimo talento, però per quanto riguarda il livello umano diciamo che non sei proprio il massimo. Quando imparerai a rispettare le persone…”.

La pace è tutt’altro che vicina tra le due e a ribadirlo è stata ancora una volta la Vezzali, interpellata dai giornalisti dopo l’evento: “Lo sport ci accomuna perché è fatto di valori trasversali e universali, ma la prima cosa che mi ha insegnato è il rispetto verso se stessi e gli altri, il che deve portarci a riflettere. Non ho in sospeso niente con nessuno, non ho nulla da chiarire con Elisa. Abbiamo visioni di vita diverse, ognuna vive la propria come crede. “Non dobbiamo uscire a cena, pensavo fosse una cosa giusta da fare. Il mio stato d’animo? Davvero triste, non so se pranzerò o cenerò…“, ha risposto ironicamente la Di Francisca.

Valentina Vezzali ed Elisa Di Francisca, così vicine ma distanti

C’è poco da fare: si possono avere passioni in comune, persino origini comuni, ma non necessariamente si va d’accordo. Per Valentina Vezzali ed Elisa Di Francisca è così da anni: tra le due leggende della scherma non scorre buon sangue.

Fonte: IPA

Due donne di grande talento, entrambe marchigiane ed entrambe campionesse nella specialità fioretto. La maestra e l’allieva che ha provato a carpire tutti i suoi segreti ma che, a un certo punto, si sono odiate. Non è facile risalire al momento esatto di questa rottura. Sappiamo che la Di Francisca ha battuto per la prima volta la Vezzali nel 2009 (anche se il medagliere pende comunque a favore della seconda).

Una mera questione di rivalità, dunque? Non è da escludere che a gettare ulteriore paglia sul fuoco sia stata l’ironia pungente della Di Francisca, che nel suo libro autobiografico ha definito la sconfitta della maestra un “vezzalicidio”. I botta e risposta (a debita distanza) non sono mai mancati e anche stavolta non hanno perso occasione per dirsele.