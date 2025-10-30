Il fenomeno delle That Girl: lo sei anche tu?

Racconta da dentro la Gen Z, cercando di far emergere la voce, i linguaggi e le sensibilità di una generazione che non ha paura di ridefinire le regole.

iStock L'allenamento social delle That Girl

Il termine That Girl è sulla bocca di tutti, tra chi vorrebbe essere come lei e chi ancora si chiede di che cosa si tratti esattamente. Si tratta di un modello ispirazionale che rappresenta, si fa per dire, una “ragazza perfetta”, sempre in ordine e con una vita strutturate e organizzata, ma anche semplice e lineare. Lei si sveglia presto, fa esercizio fisico (spesso yoga), beve succhi colorati e all’apparenza salutari e ha un invidiabile equilibrio tra vita professionale e privata. Insomma, chi non vorrebbe essere come lei? Come sempre, però, la tendenza nasconde qualcosa di non immediatamente visibile agli occhi di chi lo guarda.

That Girl, cos’è e cosa significa

Nato nel 2021, in piena pandemia, la tendenza della That Girl è diventata velocemente ispirazione per milioni di ragazze che desiderano avere una vita piena e ordinata. Nello specifico, la That Girl per eccellenza mangia in modo salutare, beve il matcha, si allena, studia o lavora, è sempre organizzata ed eccelle in tutto ciò che fa, mostrando una buona dose di impegno e volontà.

La sua caratteristica principale è sicuramente la costanza nel portare avanti i propri obiettivi e nel tentare di avere una vita il più possibile lineare, senza troppi intoppi o imprevisti. Attraverso la disciplina totale nel seguire il proprio programma e le proprie abitudini, sembra orientarsi verso un percorso di crescita personale, costruita sul tempo dedicato a piccole abitudini salutari.

La pandemia: dove è nato tutto

Non è un caso che l’anno in cui gli hashtag #bethatgirl o #thatgirlaesthetic hanno raggiunto la popolarità con milioni di visualizzazioni e ricerche sia stato quello della pandemia.

Il 2020 ha segnato un momento di isolamento per tutto il mondo, e ciò ha spinto le persone a prendersi più cura di se stesse, poiché le attività che si potevano svolgere erano poche.

Non restava che seguire gli allenamenti di Pamela Reif, gym influencer tedesca, o della personal trainer Chloe Ting. Con i loro completi da palestra perfettamente abbinati al tappetino utilizzato per gli esercizi, sono state un punto di riferimento per molte ragazze, così come lo yoga o il pilates o spulciare tra le migliaia di ricette salutari online.

iStock

Il trend delle That Girl nasce proprio dal bisogno di prendersi cura del proprio corpo, di avere l’impressione di tenere la propria vita sotto controllo e di seguire tutti i passi corretti per raggiungere i propri obiettivi nel minor tempo possibile e con la massima resa.

La That Girl è una ragazza che sa quello che vuole, sa che lavoro desidera fare o che obiettivo vuole raggiungere domani. Farà di tutto per organizzare la sua vita in base alle proprie scelte.

Da un punto di vista prettamente estetico segue la moda di riferimento, quindi abiti monocromo e minimal, dai colori semplici come bianco, beige o grigio, o pastello. Possiede ogni tipo di accessorio utile a qualsiasi evenienza, dalla piastra per capelli mossi al tubo per i capelli ondulati, dal mollettone a forma di fiore ai completi per la palestra abbinati, fino al frullino in bambù per preparare il matcha.

Una vita “perfetta”

I video delle creator che promuovono lo stile di vita delle That Girl iniziano sempre la mattina presto.

Non puoi essere come loro se non ti svegli prima delle 8 del mattino, non bevi un frullato di frutta o il matcha, non fai journaling o yoga e non organizzi prima la tua giornata sulla tua agenda. Dopo aver completato la perfetta morning routine, arriva il momento di studiare o andare al lavoro, dove tutto deve essere svolto nella maniera migliore possibile. Anche portare a termine la propria “to-do list” è da vera That Girl.

Non può mancare la skincare per avere una pelle liscia come la porcellana. Insomma, la parola d’ordine per la That Girl per eccellenza è cura. Cura per se stesse, per il proprio corpo, la propria vita, il proprio lavoro.

iStock

Essere una That Girl è salutare?

Il trend e i creator che promuovono online il proprio stile di vita da That Girl sono stati spesso comprensibilmente soggetti a critiche, poiché portatori di uno stile di vita apparentemente semplice ma in realtà irraggiungibile. Comportarsi come se la propria vita fosse sempre perfetta, organizzata e senza intoppi è davvero irrealistico, le sfortune e le giornate storte capitano a tutti e a tutte e l’imprevisto è spesso dietro l’angolo. Certo, essere persone metodiche e sistematiche può aiutare ad arginare il più possibile gli imprevisti, ma non a eliminarli.

Anche la costante “agenda piena” delle That Girl lascia perplessi. Avere sempre qualcosa da fare, per quanto sia mirato alla cura della persona, a lungo andare può diventare ed essere vissuto quasi un obbligo. Svolgere tutte le attività prefissate, altrimenti non ci si sente abbastanza. Abbastanza brave, abbastanza focalizzate sui propri obbiettivi, abbastanza “perfette”. Inoltre, trend mondiali. come quello delle That Girl portano le persone a concentrarsi sempre do più sugli oggetti e sulle cose, diventando sempre più materialiste. Convincono infatti che ogni oggetto che viene mostrato nei TikTok o su Instagram sia essenziale per la propria cura e il proprio successo.

Inoltre, quando un movimento diventa virale, e tutti cercano di farne parte, succede che chi non vi rientra si sente escluso, e chi invece vi entra a farne parte perde un po’ della propria personalità.

Nei video delle That Girl vengono spesso inquadrati i pasti iper-salutari che si preparano durante il giorno. Ebbene, questa è una tendenza molto pericolosa poiché a volte si tratta di diete non bilanciate o non adatte a tutti.

Una delle caratteristiche della That Girl è proprio mangiare in modo salutare, ma chi decide che cosa devono mangiare? Non tutte le ragazze che lo desiderano hanno la possibilità di affidarsi a esperti certificati, perciò può capitare che prendano ispirazione dai video online. Alcune influencer non hanno nessun tipo di qualifica in merito, possono dare consigli, o quanto meno si arrogano il diritto di farlo, ma chi le segue da casa deve prendere con le pinze le loro parole e verificare in prima persona se ciò che dicono sia vero.

iStock

La tossicità degli archetipi come la That Girl si palesa in particolar modo quando i trend diventano popolari. L’obiettivo di chi lo segue allora diventa imitare lo stile di vita presentato passo passo.

Demonizzarlo, però, non serve. Più interessante è capire perché si sia sviluppato e perché sia diventato tendenza. Oggettivamente il trend può essere fonte di ispirazione personale: vengono insegnate ed elogiate qualità come l’organizzazione e la responsabilità. La cura della persona è da sempre importante e, anzi, fondamentale per tenere la propria vita equilibrata. Corpo e mente sono collegati e le That Girl lo sanno bene, poiché fanno di tutto per inserire nella propria vita pratiche utili a mantenere sani entrambi.

E tu, sei una That Girl?

Ecco alcune delle abitudini degne di una That Girl per eccellenza:

Bere molta acqua

Preparare piatti salutari

Svegliarsi presto, la mattina ha l’oro in bocca!

Tenere mente e corpo allenati

Praticare self-care , quindi meditazione, journaling e manifestazione

, quindi meditazione, journaling e manifestazione Tenere i propri spazi (scrivania, camera, ufficio) puliti e ordinati

Indossare capi comodi ma aesthetic

Se fai alcune delle attività presenti nell’elenco sopra, sei una That Girl ma attenzione, organizza la tua routine sulla base della tua persona e sui tuoi obiettivi di vita. Non siamo tutte uguali, e il bello è anche questo.